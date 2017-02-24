В Євросоюзі б’ють на сполох через стійкості супербактерій до антибіотиків

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Близько 25 тисяч чоловік щорічно вмирають у країнах Євросоюзу від так званих «супербактерій» (стійких до антибіотиків бактерій), повідомляється в спільному звіті Європейського агентства з безпеки продуктів харчування (EFSA) та Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC).



«Резистентність до протимікробних препаратів є суттєвою загрозою, якої зазнає здоров’я людей і тварин», — цитує агентство Рейтер єврокомісара Вітяніса Андрюкайтіса, відповідального за питання харчової безпеки та охорони здоров’я. За словами єврокомісара, докладених зусиль по боротьбі з супербактеріями недостатньо. Так, у звіті повідомляється, що на території ЄС поширена резистентна до багатьох антибіотиків бактерія сальмонела (Salmonella Typhimurium), яка є збудником кишкової інфекції сальмонельозу.

Бактерії, стійкі до карбапенемів (антибіотиків широкого спектра дії), вперше були виявлені у тварин і їжі. Низький рівень резистентності також спостерігався у кишкової палички (E. coli), виявленої у свиней і їх м’ясі.

Глава підрозділу біологічної загрози EFSA Марта Хугас повідомила, що менший рівень резистентності до антибіотиків спостерігається на півночі і сході Європи, у той час як стійкість бактерій на півдні та сході Європи вища.

За її словами, це пов’язано з різних підходом до використання антибіотиків при лікуванні пацієнтів. «В країнах, де були початі дії по скороченню, заміни або перегляду використання протимікробних препаратів, у тварин зафіксовано більш низький рівень резистентності до протимікробних препаратів та тенденція до його зниження», — сказала вона.