Вам заплатять $17 000, щоб ви 2 місяці лежали в ліжку

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Іноді нам всім хочеться взяти вихідний і валятися в ліжку весь день, нічого не роблячи. А що б ви сказали, якби вам запропонували робити це протягом двох місяців, і при цьому платили вам за це?

Французькі вчені шукають добровольців, які готові лежати в ліжку протягом 60 днів і заплатять їм $17 000.

Вони шукають людей, які проведуть 60 днів, лежачи на спині, щоб вивчити вплив мікрогравітації.

Для дослідників з Інституту космічної медицини і фізіології біля Тулузи ця робота досить серйозна.

Робота мрії

За словами вчених, відберуть 24 кандидата, здорових і спортивних чоловіків у віці від 20 до 45 років, які не курять, у яких немає алергії, індекс маси тіла яких становить від 22 до 27.

Як пояснив д-р Арнауд Бек (Arnaud Beck), який проводить експеримент, ідея полягає в тому, щоб відтворити умови невагомості на МКС.

За два тижні до експерименту вчені проведуть ряд тестів. Після цього послідує 60-денний період, протягом якого учасники повинні будуть залишатися в ліжку зі злегка піднятою головою.

Все це робиться в ім’я науки, але робота може виявитися не такою легкою, як здається. Ті, хто претендує на цю посаду, повинні будуть їсти, митися і справляти всі фізіологічні потреби, лежачи в ліжку. За правилами, щонайменше, одне плече повинно залишатися в контакті з ліжком.

Останні два тижні учасники будуть відновлюватися і пройдуть подальші тестування, щоб зрозуміти наслідки такого перебування.

Експеримент повинен показати згубний вплив тривалого перебування в невагомості на тіло людини і допомогти знайти шляхи вирішення цих проблем.

Також як у космонавтів, які побували тривалий період часу в космосі, у добровольців може спостерігатися втрата м’язової маси в нижній частині тіла, зниження щільності кісток і труднощі при поверненні в стояче положення.