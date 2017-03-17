Вчені довели «правило п’яти секунд»

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Професор Астонського університету в Бірмінгемі (Великобританія) Ентоні Хілтон (Anthony Hilton) довів правдивість так званого правила п’яти секунд.



Згідно «правилу», продукти, що впали на землю або підлогу можна безпечно їсти, якщо вони були підняті протягом п’яти секунд. Це нібито пов’язано з тим, що будь-які мікроби, які зможуть перейти на їжу, яка впала, за цей час, будуть в такій малій кількості, що їх легко зруйнує шлункова кислота.

«Очевидно, що не можна вживати в їжу продукт, на якому видно шар бруду. Але з наукової точки зору, якщо видимих ознак забруднення немає, то шанс потрапляння на їжу шкідливих бактерій за кілька секунд дуже малий», — пояснив Хілтон.

При цьому він все ж зауважує, що ризик при вживанні їжі з землі є: «Це не означає, що мікроби ніяк не можуть переміститися з підлоги на їжу, яка впала».

Хілтон також провів опитування серед двох тисяч людей, 79 відсотків з яких зазначили, що не гребують їсти продукти, які впали, і хоча б раз робили це.