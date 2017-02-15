Вчені пояснили походження загадкового шуму від метеоритів

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Американські вчені з Сандійських національних лабораторій в Нью-Мексико пояснили, чому люди чують шум під час падіння метеорів, хоча звук повинен досягти їх тільки через кілька хвилин через велику відстань.

Фахівці припустили, що яскраве світло,яке виникає через згорання космічного тіла, викликає збільшення температури випромінювання, що поглинається наземними предметами, які є діелектричними перетворювачами. До них відносяться листя, волосся чи одяг. Через підвищення температури поблизу них виникають коливання повітря, які сприймаються очевидцями як шум.

Щоб перевірити свою теорію, дослідники вивчили фотографії і відео з метеорами і вимірювали інтенсивність випромінюваного світла. Потім вони розрахували шум, який проводиться різними наземними предметами.

Зробивши необхідні розрахунки, вчені провели експеримент, генеруючи яскраві спалахи і спостерігаючи, чи можуть певні матеріали випускати звук, схожий на той, що чують спостерігачі метеорів. За словами дослідників, результати показали, що їх фотоакустична гіпотеза вірна.