Вчені попередили про майбутній вибух Йелоустоунського супервулкана

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Кальдери супервулкана Йелоустоун в Сполучених Штатах останнім часом настільки часто стрясають замлетруси, що експерти державного університету штату Юта випустили офіційну заяву з цього приводу.



Фахівці університету спостерігають і фіксують всі сейсмічні «зрушення», що відбуваються в Йелоустонському парку. І останнім часом поведінка вулкана не просто насторожує, а лякає.

У випущеній університетом офіційній заяві говориться, що всього за один тиждень, між 12 і 20 червня, Йелоустоун «видав половину норми від своєї річної сейсмічної активності». Було зафіксовано 464 землетрусу, найбільше з них мало силу 4,5 бала.

ЗМІ відзначають, що цифра в 4,5 бала є дещо заниженою, щоб не спровокувати паніку серед населення. Хоча в більш ранньому повідомленні Національної Геологічної служби США говорилося про п’ятибальний землетрус.

Зібрані вченими дані говорять про те, що в Йелоустонській кальдері накопичилася величезна напруга, якій потрібно знайти вихід. Точної дати виверження фахівці не називають, але є думка, що воно станеться дуже скоро.