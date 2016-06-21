Вчені: Щастя залежить від особистості людини

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Британські вчені виявили, що щастя залежить від особистості людини і стану близьких йому людей. Експеримент проводили науковці з Університетського коледжу Лондона.

Фахівці вирішили просто з’ясувати залежність щастя від інших факторів. Для експерименту були запрошені 37 добровольців, кожному з яких належало зіграти в азартні ігри, які підбиралися спеціально різного жанру, де учасник дослідження міг проявити себе як лідер, друг, а також як особистість, відчуваючи почуття провини перед колегою. В ході наради з’ясувалося, що під час заходу більш людина буде більш щаслива лише в тому випадку, якщо вона здобуває перемогу, але якщо це була командна гра, а його напарник вилетів раніше, то і сам гравець буде менш задоволеним. Причиною цього є почуття провини у лідера, але для того щоб підняти настрій того, хто програв, необхідно, щоб випробуваний зазнав поразки.

Фахівці повідомляють, що отримані результати допоможуть при вивченні психології людини, а також у поглибленому аналізі темпераментів. Таким чином, вченим вдалося з’ясувати, що щастя людини безпосередньо залежить від рис його характеру, а також психології та ставлення до оточуючих. Всі результати були опубліковані в науковому виданні Nature Communications. Експерти стверджують, що це допоможе також при вимірюванні емпатії.