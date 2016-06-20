Вчені: Спати два рази в день корисно для здоров’я

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Група вчених із США і Нової Зеландії з’ясували, що люди повинні спати два рази в день для зміцнення свого здоров’я. Таку інформацію повідомили західні видання.

За словами дослідників, нормальний сон не тільки покращує настрій людини, але і призводить до збільшення його працездатності. Наприклад, післяобідній відпочинок дозволить персоналу компаній відновити сили і допоможе ефективніше виконувати свої безпосередні обов’язки.

Крім цього, група експертів зазначила, що для отримання бажаного ефекти, люди повинні спати за розкладом, тобто щодня лягати відпочивати в один і той же час. Якщо ж частина доби, відведена під сон, вибирається хаотично, то заряд бадьорості буде не такий сильний.

Дослідження показали, що стародавні люди спали кілька разів в день. Коли настала індустріальна епоха, популярність прийшла до біфазної моделі сну.