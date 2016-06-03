Вчені: великі гроші роблять людей нещасними

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До такого висновку прийшли вчені в рамках одного з останніх досліджень.

Фахівці з Університету Еморі та Університету Міннесоти в США встановили: наявність великих грошей впливає на психологічний стан людини. У гонитві за прибутком багато забувають про друзів і рідних, концентруються на собі, що в результаті призводить до самотності.

Вчені наводять статистику, отриману в рамках дослідження. В середньому людина з доходами до п’яти тисяч доларів в рік приділяє спілкуванню в рік на 6,4 вечорів більше, ніж люди з вкрай високими доходами (від 131 тисячі доларів в рік).

Мабуть, для багатої людини власна особистість стає однозначним і безумовним пріоритетом. Проблеми оточуючих при цьому відходять на другий і третій план. Ще багаті зазвичай приділяють роботі значно більше часу, вважаючи фінансове благополуччя основою душевного благополуччя.