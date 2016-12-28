Вченим вдалося створити батарею, яка працює на метаболізмі бактерій

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Згідно з нещодавно опублікованою інформацією в журналі Advanced Materials Technologies, групі американських вчених з Бінгемтонського університету вдалося створити батарею, яка працює завдяки процесам життєдіяльності мікроорганізмів. Причому, як запевняють автори, такий пристрій батарейки настільки простий, що «деталі для нього можна знайти у будь-якому куточку нашої планети».

Для створення оригінального елемента живлення дослідники нанесли нітрат срібла на папір для хроматографії, а зверху покрили його воском. Із зворотного боку батарейки розташований резервуар, виконаний з провідного полімеру, куди заливається рідина з бактеріями. Коли аркуш паперу складається, поверхні стикаються і батарейка працює за рахунок метаболізму бактерій.

Розробники відзначають, що потужність безпосередньо залежить від того, скільки її шарів стикаються. Так, в ході лабораторних експериментів вдалося досягти потужності в 31,51 мкВт (мікроват) і 125,53 мікроампер з допомогою шести батарей, покладених 3х3, і 44,85 мкВт і 105,89 мікроампер при укладанні 6х3.



Після нанесення всіх необхідних елементів на аркуш паперу, останній стає чимось схожий на сонячну батарею.

Незважаючи на оригінальність і дуже довгий термін служби елемента живлення (він буде працювати, поки живі бактерії), вчені відзначають, що отриманої потужності недостатньо навіть для того, щоб запалити звичайну лампочку. У теж час, заряд від акумулятора можна використовувати в медицині, де велика потужність не потрібна, наприклад, для живлення біологічних сенсорів, які реєструють рівень цукру в крові у пацієнтів, які страждають від цукрового діабету. Крім того, вчені також повідомили, що в їх плани входить збільшення потужності та зменшення розміру самої батареї.