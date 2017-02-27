Виявлені скам’янілі рештки пінгвіна-гіганта

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Вчені виявили найдавніші скам’янілі рештки пінгвіна. Вважається, що 61 млн років тому нелітаючі птахи вже бродили по Землі. Кістки, знайдені в Новій Зеландії, показують, що стародавні пінгвіни належали до виду, представники якого були більшими від сучасних чорно-білих мешканців Антарктиди.



На фото вище — зіставлення розмірів імператорського пінгвіна, півтораметрового пінгвіна і людини зростом 180 см.

Палеонтологи впевнені, що пінгвін, якому належали скам’янілі кістки, досягав у висоту 1,5 метра. Середня висота особин найбільш великого сучасного виду — імператорського пінгвіна — приблизно 1,1–1,3 метра.

Гігантські пінгвіни жили поряд з іншими видами пінгвінів, які вже відомі науці. Але, як показують скам’янілі рештки, між видами були величезні відмінності.

Відкриття доводить, що пінгвіни населяли Землю через 4 млн років після зникнення з планети динозаврів. Далекі родичі або «прапрадіди пінгвінів» з’явилися 65 млн років тому, коли динозаври ще розгулювали по світу.