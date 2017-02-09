Вірус папіломи людини – як перемогти небезпечне захворювання

Вірус папіломи людини відомий лікарям з давніх часів. Саме цей збудник патологічного стану провокує організм на утворення гострокінцевих, плоских кондилом, бородавок на слизовій оболонці статевих органів або шкірних покривах.
Причини появи і способи передачі вірусу
Вірус папіломи людини передається від однієї живої істоти до іншої. Збудник захворювання найчастіше мешкає у верхніх шарах шкіри, тому заразитися можна навіть при рукостисканні.
Шляхи передачі ВПЛ:
- Статевий акт. Інтимний контакт з носієм патогенних організмів, швидше за все, закінчиться зараженням. Причому неважливо, буде це вагінальний, оральний або анальний секс.
- Побутовий шлях. Вірус папіломи людини може короткий час існувати поза носієм, тому ймовірність підхопити захворювання в басейні, громадському душі, туалеті існує (хоча такий ризик передачі мінімальний).
- Зараження дитини від матері. Подібні випадки були також зафіксовані. На щастя, вірус зазвичай гине під впливом імунітету, але при певних умовах можливий розвиток папіломатозу дихальних шляхів.
Також слід згадати про ймовірність самозаражения. Гострокінцеві кондиломи можуть з’явитися після гоління або епіляції.
Типи ВПЛ
Вірус папіломи людини не завжди шкодить організму. На сьогоднішній день відомо понад 100 різних типів ВПЛ і тільки 40 з них патологічно впливають на здоров’я. Такі збудники хвороб отримали назву — онкогенні.
Мікроорганізми, що провокують розвиток злоякісних клітин, можна розділити на три підвиди:
- Відносно безпечні (з малою ймовірністю переродження тканин).
- З низьким рівнем онкогенного ризику (проявляють себе при певних негативних зовнішніх факторах).
- З високою ймовірністю ускладнень (можуть спровокувати цервікальний рак).
Зазвичай організм людини справляється з вірусом через 6-12 місяців. Однак у випадку ослаблення імунітету, супутніх хвороб, сильних емоційних переживань збудник патологічного стану активує процеси переродження, і хвороба переходить у стадію клінічних проявів.
Симптоми
Найчастіше вірус папіломи людини проявляється у вигляді аногенітальних бородавок. Такі нарости виникають на слизовій оболонці статевих губ, голівці члена і піхви. Не помітити такі прояви захворювання досить складно.
Також ВПЛ можна запідозрити при появі:
- папілом (наріст на шкірі, закріплений на довгій ніжці);
- бородавок (круглі жорсткі новоутворення розміром від 2 до 10 мм);
- гострокінцевих кондилом (опуклості з шорсткою поверхнею, що виникають у заднього проходу або на зовнішніх статевих органах).
Особливу небезпеку представляє вірус, який живе в організмі, не проявляючи себе. За даними наукових досліджень, лише 2-3% переносників збудника помічають негативні прояви. В інших випадках людина не знає, що є розповсюджувачем хвороби.
Перебіг захворювання
Після зараження організму вірус папіломи людини розвивається за певною схемою. Швидкість розмноження шкідливих агентів у чому залежить від стану імунітету та способу життя хворого.
- Латентний перебіг. На першому етапі ВПЛ не викликає небезпечних змін в організмі. Більш того, він не визначається стандартними видами діагностики. Підтвердити побоювання може тільки ПЛР аналіз.
- Перші прояви захворювання. Цей період супроводжується виникненням наростів на шкірі, слизовій оболонці, з причини прискореного ділення клітин епідермісу.
- Дисплазія. Вірус починає негативно впливати на клітини. При змішуванні ДНК відбуваються інтеграція і зміна структури тканин.
- Карцинома. Перебіг хвороби призводить до небезпечної мутації клітин і виникнення злоякісних новоутворень (розвиток інвазивного раку).
Важливо враховувати, що швидкість поширення ВПЛ набагато вищий у людей, які страждають від венеричних патологій.
Особливості у чоловіків і жінок
Вірус папіломи людини по-різному діє на організми представників сильної і слабкої половини людства. Розмноження патогенних організмів у жінок протікає набагато швидше. Це пов’язано з особливістю будови статевих органів. Найбільшу небезпеку представляє здатність ВПЛ змінювати клітини слизової (дисплазія, аплазія).
У чоловіків зараження частіше протікає приховано. При певних умовах виникають гострі генітальні папіломи, загрозливі мутації клітин в рак внутрішньоклітинної неоплазми пеніса або заднього проходу. Найчастіше прискорене розмноження збудників патологічного стану протікає на тлі мікоплазмозу, трихомоніазу.
Методи діагностики
ВПЛ може спровокувати тяжкі ускладнення, тому дуже важливо своєчасно виявити збудників і почати терапевтичні дії. У сучасній медицині розроблені спеціальні тести, що дозволяють визначити концентрацію патогенних організмів у тканинах.
Найчастіше застосовується лабораторний аналіз, який проводиться шляхом дослідження ланцюгової полімеразної реакції. Вона дозволяє точно оцінити ступінь ризику і виділити ДНК вірусу. Для проведення тестування береться зішкріб з шийки матки або сечівника. Для підтвердження діагнозу призначаються гістологія тканин, кольпоскопія, мазок на цитологію. Для отримання точних результатів бажано проходити тест на 10-15 штамів вірусу.
Профілактична діагностика показана людям, які ведуть активне статеве життя з частою зміною партнерів, і сімейним парам, які планують вагітність. Також лабораторні та апаратні види обстеження рекомендуються жінкам з виявленими змінами в області шийки матки.
Способи лікування ВПЛ
На жаль, повністю перемогти вірус папіломи людини поки не вдалося. Специфічної терапії, що дозволяє позбавитися від збудників захворювання, не існує. При хорошому імунітеті організм справляється з недугою самостійно за період від шести місяців до трьох років. Позитивним аспектом є те, що при самолікуванні виробляється довічний захист на даний тип інфекції.
Незважаючи на розвиток фармакології, ефективних лікарських препаратів, що допомагають придушити джерело зараження папіломавірусом, не придумано. Терапія захворювання зводиться до трьох основних напрямках:
- Знищення вогнищ зараження (найчастіше хірургічним шляхом).
- Медикаментозна стимуляція захисних властивостей організму.
- Загальне зміцнення здоров’я.
Після комплексній діагностиці призначаються хімічні, цитотоксичні препарати і фізична деструкція. Оперативне лікування виконується за допомогою електрокоагуляції, кріотерапії, діатермокоагуляції.
Профілактика
Вірус папіломи людини зазвичай вражає слабкі організми, тому кращий спосіб запобігти зараженню — здоровий спосіб життя і застосування засобів контрацепції. Незайвим буде відмова від шкідливих звичок (куріння, зловживання алкоголем) і вибір постійного сексуального партнера. Для зміцнення імунітету слід зайнятися загартовуванням, збалансувати раціон.
Існує і метод специфічної профілактики. Пройшовши попередню вакцинацію, можна знизити ризик зараження. В даний час найбільшою популярністю користується щеплення «Гардасил». Така ін’єкція виконується дівчаткам, починаючи з дев’яти років. Щоправда, подібне попереднє лікування не дає жодних результатів у дорослих людей.