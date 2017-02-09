Вірус папіломи людини – як перемогти небезпечне захворювання

Вірус папіломи людини відомий лікарям з давніх часів. Саме цей збудник патологічного стану провокує організм на утворення гострокінцевих, плоских кондилом, бородавок на слизовій оболонці статевих органів або шкірних покривах.

Важливо знати, що ця інфекція широко поширена. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, більше 60% дорослого населення планети є переносниками захворювання або вже страждають від наслідків зараження.

Причини появи і способи передачі вірусу

Вірус папіломи людини передається від однієї живої істоти до іншої. Збудник захворювання найчастіше мешкає у верхніх шарах шкіри, тому заразитися можна навіть при рукостисканні.

Шляхи передачі ВПЛ:

Статевий акт. Інтимний контакт з носієм патогенних організмів, швидше за все, закінчиться зараженням. Причому неважливо, буде це вагінальний, оральний або анальний секс.

Побутовий шлях. Вірус папіломи людини може короткий час існувати поза носієм, тому ймовірність підхопити захворювання в басейні, громадському душі, туалеті існує (хоча такий ризик передачі мінімальний).

Зараження дитини від матері. Подібні випадки були також зафіксовані. На щастя, вірус зазвичай гине під впливом імунітету, але при певних умовах можливий розвиток папіломатозу дихальних шляхів.

Також слід згадати про ймовірність самозаражения. Гострокінцеві кондиломи можуть з’явитися після гоління або епіляції.

Типи ВПЛ

Вірус папіломи людини не завжди шкодить організму. На сьогоднішній день відомо понад 100 різних типів ВПЛ і тільки 40 з них патологічно впливають на здоров’я. Такі збудники хвороб отримали назву — онкогенні.

Мікроорганізми, що провокують розвиток злоякісних клітин, можна розділити на три підвиди:

Відносно безпечні (з малою ймовірністю переродження тканин). З низьким рівнем онкогенного ризику (проявляють себе при певних негативних зовнішніх факторах). З високою ймовірністю ускладнень (можуть спровокувати цервікальний рак).

Зазвичай організм людини справляється з вірусом через 6-12 місяців. Однак у випадку ослаблення імунітету, супутніх хвороб, сильних емоційних переживань збудник патологічного стану активує процеси переродження, і хвороба переходить у стадію клінічних проявів.

Симптоми Найчастіше вірус папіломи людини проявляється у вигляді аногенітальних бородавок. Такі нарости виникають на слизовій оболонці статевих губ, голівці члена і піхви. Не помітити такі прояви захворювання досить складно. Також ВПЛ можна запідозрити при появі: папілом (наріст на шкірі, закріплений на довгій ніжці);

бородавок (круглі жорсткі новоутворення розміром від 2 до 10 мм);

гострокінцевих кондилом (опуклості з шорсткою поверхнею, що виникають у заднього проходу або на зовнішніх статевих органах). Особливу небезпеку представляє вірус, який живе в організмі, не проявляючи себе. За даними наукових досліджень, лише 2-3% переносників збудника помічають негативні прояви. В інших випадках людина не знає, що є розповсюджувачем хвороби. Перебіг захворювання Після зараження організму вірус папіломи людини розвивається за певною схемою. Швидкість розмноження шкідливих агентів у чому залежить від стану імунітету та способу життя хворого. Латентний перебіг. На першому етапі ВПЛ не викликає небезпечних змін в організмі. Більш того, він не визначається стандартними видами діагностики. Підтвердити побоювання може тільки ПЛР аналіз.

Перші прояви захворювання. Цей період супроводжується виникненням наростів на шкірі, слизовій оболонці, з причини прискореного ділення клітин епідермісу.

Дисплазія. Вірус починає негативно впливати на клітини. При змішуванні ДНК відбуваються інтеграція і зміна структури тканин.

Карцинома. Перебіг хвороби призводить до небезпечної мутації клітин і виникнення злоякісних новоутворень (розвиток інвазивного раку). Важливо враховувати, що швидкість поширення ВПЛ набагато вищий у людей, які страждають від венеричних патологій. Особливості у чоловіків і жінок Вірус папіломи людини по-різному діє на організми представників сильної і слабкої половини людства. Розмноження патогенних організмів у жінок протікає набагато швидше. Це пов’язано з особливістю будови статевих органів. Найбільшу небезпеку представляє здатність ВПЛ змінювати клітини слизової (дисплазія, аплазія). У чоловіків зараження частіше протікає приховано. При певних умовах виникають гострі генітальні папіломи, загрозливі мутації клітин в рак внутрішньоклітинної неоплазми пеніса або заднього проходу. Найчастіше прискорене розмноження збудників патологічного стану протікає на тлі мікоплазмозу, трихомоніазу.