Вода з лимоном зміцнює імунітет

Зарубіжні вчені провели кілька важливих для науки, досліджень і з’ясували, що вода з лимоном може позитивно позначатися на роботі організму в цілому, та зміцнити імунітет. Лікарі також радять щоранку починати з води.



Лимон сам по собі – джерело вітамінів, так що після води з цитрусовим робота мозку і нервової системи поліпшується. Також кислий напій допомагає, за даними лікарів, від печії, скупчення газів і болю. Напій буде особливо корисний тим, хто має проблеми з серцем, тому що очищає артерії, нормалізує тиск і рівень цукру в крові.

Вчені стверджують, що завдяки вітаміну С у людини активніше працює імунна система, дихання стає свіжим, а шкіра матова і чистою. Не даремно деякі косметичні компанії використовують лимон для освітлення шкіри і пігментних плям. Також лікарі радять обстежитися перед тим як вживати лимон у великих кількостях, так як це може негативно позначитися на стані шлунка, тому медики закликають не перестаратися.