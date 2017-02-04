Всередині Марса течуть гігантські потоки мантії

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Німецькі та французькі вчені описали розташування найбільших плюмів Марса — гарячих потоків мантії, спрямованих від ядра в бік кори планети.

Фахівці склали точну, за їх словами, тривимірну комп’ютерну модель розподілу теплових потоків, що виходять з надр Марса. Побудова учених прогнозує розташування регіонів на поверхні планети, де величини потоків відрізняються один від одного приблизно до трьох разів.

Області Марса з високими значеннями теплового потоку розташовуються, швидше за все, під мантійними плюмами. До таких регіонів вчені відносять, зокрема, найбільші вулканічні райони планети — нагір’я Елізій і провінцію Фарсид.

Дослідження геофізиків мотивовано місією InSight (Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), яка повинна висадитися Марс у листопаді 2018 року. Одним з найважливіших завдань однойменного посадкового апарата буде дослідження внутрішньої будови Червоної планети.