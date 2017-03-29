У 2017 році людство чекає «Кліматичне Пекло»

Всесвітня метеорологічна організація попередила про те, що 2017 рік стане рекордсменом за кількістю природних катаклізмів, які спровокує глобальне потепління.
ВМО публікує доповіді про стан клімату на планеті щорічно і в новій доповіді зроблено невтішний прогноз — світ чекає справжня природна катастрофа. У документі наголошується, що в 2016 році середня температура на землі підвищилася на 1,1 °C порівняно з 2015 роком і це стало рекордом.
Глобальна температура продовжує підвищуватися, температура світового океану продовжує збільшуватися, останні дані зафіксували рекордне підвищення рівнів температури поверхні океану. В атмосфері фіксуються рекордні показники вмісту вуглекислого газу, які давно переступили пороги допустимих норм.
Глобальне потепління вже стала причиною багатьох природних лих, а в 2017 році Землю чекають нові і ще більш масштабні катаклізми.