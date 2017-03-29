У 2017 році людство чекає «Кліматичне Пекло»

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Всесвітня метеорологічна організація попередила про те, що 2017 рік стане рекордсменом за кількістю природних катаклізмів, які спровокує глобальне потепління.



ВМО публікує доповіді про стан клімату на планеті щорічно і в новій доповіді зроблено невтішний прогноз — світ чекає справжня природна катастрофа. У документі наголошується, що в 2016 році середня температура на землі підвищилася на 1,1 °C порівняно з 2015 роком і це стало рекордом.

Глобальна температура продовжує підвищуватися, температура світового океану продовжує збільшуватися, останні дані зафіксували рекордне підвищення рівнів температури поверхні океану. В атмосфері фіксуються рекордні показники вмісту вуглекислого газу, які давно переступили пороги допустимих норм.

Глобальне потепління вже стала причиною багатьох природних лих, а в 2017 році Землю чекають нові і ще більш масштабні катаклізми.