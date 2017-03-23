У Китаї почали виробляти спирт з кам’яного вугілля

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Перша в світі промислова лінія з виробництва етилового спирту з кам’яного вугілля, побудована 2 місяці тому в Китаї, показала свою високу стабільність і ефективність.



Унікальна технологія, що дозволяє виробляти чистий етанол з вугілля, була розроблена вченими Інституту хімічної фізики, розташованого в місті Далянь (провінція Ляонін КНР). Проект розроблений фахівцями компанії «Shaanxi Yanchang Petroleum».

Потужність виробничої лінії — 100 000 тонн спирту в рік. При цьому мова йде про високоякісний продукт — концентрація етилового спирту, що отримується з вугілля, становить більш, ніж 99,5%.

Перспективна технологія виробництва етанолу є особливо затребуваною в Китаї, в умовах нестачі нафтової сировини. Етанол може використовуватись в якості біопалива, яке завдає навколишньому середовищі набагато менше шкоди, ніж традиційні види палива.