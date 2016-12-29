У Китаї знайшли незвичайний камінь (фото)

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Мандрівник, проїжджаючи по гірській дорозі, біля одного з сіл в провінції Хубей, розташованої в центральній частині Китаю, звернув увагу на дивний камінь, що виступає з землі.

Форма каменю була настільки дивна і незвичайна, що китаєць вирішив купити цей камінь і забрати собі. Він заплатив хазяїну землі на якій знаходився камінь 14000 доларів.

Вага каменю близько 6 тонн, він досягає трьох метрів в довжину і два метри в ширину. Висота каменя більше півтора метрів. Камінь складається з двох овальних часток, розділених вертикальними колонами різноманітної форми.

У нижній частині каменю, розташовані виступи на яких тримається вся ця кам’яна структура і ще є невелика група колон розташованих у верхній частині каменю. Новий власник загадкового каменя по імені Ся, розкопав його, пригнав на місце виявлення підйомний кран і завантаживши його в машину, відвіз до себе додому.

Судячи по фотографії, камінь складається з базальту, каже експерт Ван Цінсян. Але яке його походження, це штучний або природний об’єкт не відомо. Новий власник каменю воліє не афішувати свою знахідку.