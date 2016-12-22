У надрах Землі течуть річки з розплавленого заліза

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Потужний потік розплавленого заліза неспішно тече глибоко в надрах нашої планети, чимось нагадуючи висотні струменеві течії, вузькі зони сильного вітру у верхній тропосфері. Вчені прийшли до такого висновку тому, що про це свідчать аномалії в поведінці магнітного поля планети. Річка розташовується під Сибіром і Аляскою на глибині приблизно 3000 кілометрів, а ширина при цьому досягає 420 кілометрів.

До свого відкриття фахівці британського Університету Лідса прийшли, проаналізувавши дані з трьох європейських супутників. Їх особливо зацікавив той факт, що в Північній півкулі нашої планети існують ділянки з нез’ясовно сильним магнітним полем. Ретельно перебравши всі можливі варіанти, вчені зійшлися на думці, що причиною цієї аномалії може бути річка з розплавленого заліза, яка протікає під поверхнею Землі. Рухається цей потік досить повільно, зі швидкістю приблизно 40 кілометрів в рік. А близько десяти років тому ця швидкість була менше ще в два рази.

Дане відкриття допоможе науковому світу по-новому поглянути на магнітне поле планети і, можливо, дасть відповідь на питання: чому ж за останні кілька сотень років магнітне поле Землі стало відчутно слабше. Не виключено, що наша планета зараз близька до того моменту, коли південний і північний полюси міняються місцями. За останні 83 мільйони років така інверсія відбувалася 184 рази.