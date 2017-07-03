У США показали перший у світі вертоліт з лазерною зброєю

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Американський виробник зброї Raytheon і армія США відзвітували про успішне випробування високоенергетичної лазерної гармати, встановленої на вертольоті Apache, який відстежив і успішно вразив наземну ціль.



Апач з лазером

Raytheon повідомляє, що це був перший випадок у світовій практиці, коли повністю інтегрована лазерна система, встановлена на літальний апарат з широким діапазоном режимів польоту, висоти і швидкості, успішно вразила ціль. Apache потрапив у ціль на відстані приблизно 1,5 км.

У повідомленні йдеться, що під час випробування військові об’єднали лазер з системою мультиспектрального націлювання, яка являє собою електрооптичний інфрачервоний датчик. Ось як це виглядає на відео:

Лазер краще кулі?

Лазерна зброя полягає в тому, що люди не можуть чути або бачити її постріли, що, в свою чергу, не обіцяє противнику нічого хорошого. Вони також надзвичайно точні, так як стріляють строго по прямій, замість дуги, по якій летять кулі та артилерійські снаряди.

Більше того, американці впевнені, що в майбутньому лазер може стати дешевшою альтернативою 30-міліметровому кулемета Apache і ракет AGM-114 «Хеллфаер», які коштують по 115 000 доларів кожна. Ну, а головне, згідно з їх же словами, «у лазера ніколи не закінчаться боєприпаси».

Звичайно, лазерне зброя використовує багато енергії і, принаймні, на даний момент, лазерний промінь погано проходить крізь пил, дим і серпанок. Тим не менш, військові все частіше звертаються до лазерної зброї, яка, мабуть, скоро остаточно перестане бути чимось з області фантастичних фільмів.

Перспективи

Військові США заявили, що планують обладнати лазерною зброєю бойовий літак AC-130J, а також оборонні системи бомбардувальника B-52. Загалом планується, що армія США почне масово користуватися лазерною зброєю вже до 2023.