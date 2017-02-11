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Улюблена музика діє на мозок людини подібно опіатам

в Здоров'я 11.02.2017 17 пер.

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Улюблена музика діє на ті ж ділянки мозку, в яких народжується задоволення від заняття любов’ю і прийомом наркотиками, розповіли канадські вчені в журналі Scientific Reports.

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«Ми вперше показали, що внутрішні опіати мозку безпосередньо пов’язані з почуттям задоволення від прослуховування музики. Те, що учасники дослідів розповідали нам після участі в них, було приголомшливим. Приміром, один з них говорив, що «я знаю, що це моя улюблена пісня, але вона звучала не так, як зазвичай». Інший зізнався, що музика на нього чомусь не діяла», — розповідає Деніел Левітін (Daniel Levitin) з університету Макґілла в Монреалі (Канада).

Вчені у своєму досвіді використовували препарат для лікування наркозалежності — налтрексон — для тимчасового блокування опіоїдних рецепторів мозку. В результаті чого було доведено, що налтрексон здатний погасити задоволення навіть від прослуховування улюбленої музики.

Отримані результати дослідження можуть допомогти в боротьбі з наркотичною залежністю, багатьох інших захворювань, в числі яких і ожиріння.

Натхнення: medvesti.com

 
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