Цікаві факти про гусей

Гуси — це не лише популярні в сільському господарстві птахи, це ще і домашні улюбленці для деяких любителів цих створінь. Відмінностей між дикими і домашніми гусьми вистачає — оформилися вони з плином років, які пройшли після одомашнення гусей.
- Як і лебеді, гуси моногамні — пару собі вони обирають раз і назавжди, приблизно у віці трьох років. Якщо партнер гине, то траур у гусака може розтягнутися на кілька років.
- Захищаючи своє гніздо, гусак може бути страшним — він навіть здатний скалічити людину.
- Залишаючи гніздо на час, гуска кожен раз маскує його травою і гілочками.
- Щоб зробити гніздо більш теплим і затишним, гуска вищипує власні пухові пера і використовує їх в якості будматеріалу.
- До винаходу пір’яних ручок люди писали гусячими перами.
- Гуси — довгожителі, вони здатні прожити до чверті століття.
- Маленькі гусенята здатні плавати вже через добу після народження.
- Під час линьки, яка у гусей триває близько півтора місяців, ці птахи не можуть літати.
- Гусак вважається священним птахом в Тибеті.
- Гусячі пір’я покриті жиром, а тому вода з них просто скочується. Звідси й пішов вислів «як з гуся вода».
- У США на деяких бавовняних плантаціях гусей використовують для прополювання грядок. Бавовник гуси не їдять, а от бур’яни вони вищипують і з’їдають досить ефективно.
- При далеких перельотах гусяча зграя може підніматися на висоту до восьми кілометрів. Офіційно зареєстрований рекорд — трохи більше 10 кілометрів. На такій висоті людина без кисневої маски вже не може дихати, а через низький тиск втрачає свідомість.
- Всупереч поширеній думці, далеко не у всіх гусей лапи червоного кольору — це залежить від породи.