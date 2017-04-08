Цікаві факти про гусей

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Гуси — це не лише популярні в сільському господарстві птахи, це ще і домашні улюбленці для деяких любителів цих створінь. Відмінностей між дикими і домашніми гусьми вистачає — оформилися вони з плином років, які пройшли після одомашнення гусей.