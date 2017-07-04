Активність Йеллоустоун в червні 2017 року

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Вулканічна обсерваторія Йеллоустоун опублікувала на сайті Геологічної служби США (USGS ) черговий щомісячний звіт про сейсмічну активність вулкана, а також про деформації поверхні кальдери.



Поточний рівень оповіщення: нормальний

Поточний колірний код для авіації: зелений

Сейсмічна активність.

Протягом червня 2017-го року мережа сейсмографів університету штату Юта, за допомогою якої здійснюється моніторинг активності вулкана, зафіксувала 1171 землетрус на території Йеллоустонського національного парку.

Найбільш потужний підземний поштовх мав магнітуду 4,4 і стався 16 червня у 06:48 PM MDT. Епіцентр находився приблизно в дев’яти милях до північно-заходу від West Yellowstone, MT..

У червні були зафіксовані серії землетрусів.

1) Енергійний рій 1027 землетрусів, в шести милях на північ від Західного Йеллоустоун, MT, розпочався 12 червня і триває, включаючи найбільшу подію місяця 16 червня (величина 4.4). Цей рій також складається з п’яти землетрусів в діапазоні величини 3 і 72 землетрусів в діапазоні магнітудою 2.

2) 41 випадок стався в невеликому рої ~ 14 милях на схід на північний схід від Західного Йеллоустоун, MT, з ройовою активністю, що 14 та 15 червня. Найбільший землетрус роя (величина 2.3) відбувся 14 червня, 07:39 AM MDT ~ 14 милях на схід північний схід від Західного Йеллоустоун, MT. Цей рій включає в себе два землетруси в діапазоні величини 2.

3) 1 червня та 2 червня (UTC) стався невеликий рій 22 землетрусів, на відстані 14 миль на північний захід від Мамонта, WY, з найбільшою подією (величина 2.6), що стався 1 червня, о 20:29 МДТ. Цей рій включає в себе 3 землетрусу в діапазоні магнітудою 2.

4) 13 червня відбулося 13 великих землетрусів в 13 милях на схід від Західного Йеллоустоун, т. д. Найбільший землетрус (величина 1,7) відбувся 13 червня у 07:14 МДТ в 16 милях на схід від північно-сходу від Західного Йеллоустоун.

Подібні послідовності землетрусів є загальними і становлять приблизно 50% загальної сейсмічності в районі Йеллоустоун.

Активність Йеллоустоунського вулкана в даний час знаходиться на підвищених рівнях-у порівнянні з типовою фоновою активністю.