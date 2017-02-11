Анализ крови на прогестерон

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Планирование беременности предполагает всестороннее изучение организма на предмет возможности успешного зачатия и вынашивания ребенка.

Одним из ключевых моментов является сдача анализа на прогестерон. Цену анализа можно узнать здесь.

Прогестерон представляет собой гормон стероидной группы, выработка которого происходит в яичниках и корковом слое надпочечников. Во время беременности количество прогестерона растет, это необходимо для того, чтобы оплодотворенная яйцеклетка нормально развивалась. Также прогестерон участвует в процессе подготовки организма к беременности: происходит перестройка иммунной системы, мускулатура матки расслабляется, молочные железы — увеличиваются. Если у беременной женщины выработка прогестерона снижена, это может быть чревато неблагоприятными последствиями, в том числе самопроизвольным прерыванием беременности. Недостаток прогестерона при беременности может быть результатом многоплодной беременности, перенашивания ребенка, угрозы выкидыша, патологий плаценты и других отклонений.

Так же как низкие значения, прогестерон выше нормы является признаком гормонального сбоя. Высокий прогестерон у небеременных женщин может быть результатом развития опухоли, проблем с яичниками, почками.

Анализ на прогестерон необходим для контроля над нормальным развитием ребенка в утробе матери. Беременным назначают пройти такое тестирование на втором и третьем триместре срока.

Исследование прогестерона проводится методом лабораторного анализа крови. Биологическим материалом выступает венозная кровь.

Чтобы анализ на прогестерон был информативным у небеременной женщины, нужно обратиться в лабораторию в определенный день менструального цикла. День должен назначить лечащий врач в индивидуальном порядке, дата зависит от наступления овуляции и наличии сбоев в цикле. Если у пациентки наблюдаются проблемы с регулярностью критических дней, для чистоты результата может понадобиться пройти диагностику повторно.

При обнаружении проблем будут назначены соответствующие меры – гормональные препараты и пр.

На Интернет-портале www.cmd-online.ru представлены сведения о том, как сдать анализ на прогестерон. Там же вы найдете сведения о стоимости исследования и сроках готовности результатов.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.