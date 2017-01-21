«Атмосферні річки» рятують Каліфорнію від посухи

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Так звані «атмосферні річки» можуть скидати величезні кількості води з Тихого океану на Каліфорнію, переносячи її по повітрю до Гавайських островів.

Цей погодний феномен переповнював річки, затоплював виноградники, доставляв сніг і дощ у Сьєрра-Невади і підвищував ризик зсувів на пагорбах, вигорілих минулого літа від лісових пожеж.

Що таке атмосферна річка?

Атмосферні річки — це довгі й вузькі смуги водяної пари, які формуються над океаном і течуть по небу. Згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), вони зустрічаються по всьому світу, але особливе значення мають на західному узбережжі США, де створюють від 30 % до 50 % річних опадів і пов’язані з водопостачанням регіону і такими проблемами, як повені та зсуви.

Утворені вітрами циклонів атмосферні річки зазвичай складають від 400 до 600 кілометрів в ширину і переміщаються під впливом інших погодних процесів.

Атмосферна річка, в минулі вихідні, яка послала дощі на Каліфорнію, взаємодіяла з системою низького тиску, направлявши холодну течію з північної частини Тихого океану, повідомив Білл Пазерт, кліматолог в Лабораторії реактивного руху НАСА. «Вони рухаються на вас, як з пожежного шланга», — сказав він.

Атмосферна річка, яка наздогнала штат в цей раз, спочатку націлилася на Північну Каліфорнію, а потім попрямувала вздовж узбережжя до Південної Каліфорнії.

Однією з жертв стихії стало тисячолітнє дерево — гігантська секвойя «Хатина першопрохідника», в якій у 1880-ті роки зробили тунель.

За даними NOAA, більшість атмосферних річок є слабкими. Але найпотужніші з них можуть переносити велику кількість водяної пари, яка дорівнює об’єму п’ятнадцяти середніх потоків води в гирлі Міссісіпі.

Що відбувається, коли атмосферний річка досягає землі?

Коли вологе повітря рухається над гірськими хребтами такими, як Сьєрра-Невада, уздовж кордону штатів Каліфорнія і Невада, водяна пара піднімається і охолоджується, перетворюючись на рясні опади, які випадають у вигляді дощу або снігу.

У той час як традиційні холодні зимові шторми північної частини Тихого океану покривають гори Сьєрра-Невада снігом, що мають життєво важливе значення для постачання регіону водою, атмосферні річки, за словами Пазерта, залишаються теплими.

В результаті у високогір’ї йде сніг, а на сніжному покриві, розташованому нижче, випадає дощ. Це може викликати швидке танення, повені та зменшення сніжного покриву, необхідного для забезпечення Каліфорнії водою.

Що таке ананасовий експрес?

Це прізвисько атмосферної річки, яка бере свій початок недалеко від Гавайських островів.

Звідки взявся термін «атмосферна річка»?

Вперше цю назву використовували у своєму дослідженні в 1990-х роках учені з Массачусетського технологічного інституту Ен Чжу і Реджинальд Невелл.

Що щодо посухи?

Після п’яти років болісної посухи восени і на початку зими в Каліфорнії прийшли довгоочікувані опади. Ситуація покращилася приблизно на 18 % території штату, згідно з даними U. S. Drought Monitor.

Це відбулося незважаючи на наявність погодного феномен Ла-Нінья, що охолоджує води в центральній і східній частинах Тихого океану, що іноді призводить до надзвичайно сухих умов в Каліфорнії. Але цей Ла-Нінья був дуже слабкий.

Завдяки відсутності впливу Ла-Нінья і зникнення областей високого тиску на Західному узбережжі, які в останні роки перешкоджали поширенню штормів, шлях для атмосферних річок виявився відкритий.

«Деякі з цих теплих штормів фактично скоротили сніговий покрив, — сказав Пазерт. — Прийдешньої весни, влітку і восени цей дощ може здатися подарунком небес, проте дуже багато вологи іде через річкові системи».