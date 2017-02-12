Дев’ять природних способів відбілити зуби

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Багато людей мріють про сліпучу голлівудську усмішку, але, на жаль, далеко не у всіх красиві білі зуби. Тому деякі навіть вдаються до дорогого лазерного відбілювання або користуються теж недешевими відбілюючими смужками. Але обидва способи можуть пошкодити емаль, що призведе до підвищення чутливості зубів і викличе різкі болі.

Тим не менш, є цілком безпечні способи відбілювання, які збережуть ваші зуби (і гроші).

Використання харчової соди

Харчова сода є природним відбілювачем завдяки своїм окислювальним властивостям, вона входить до складу багатьох зубних паст. Спробуйте змішати чверть чайної ложки соди з водою, нанесіть отриману кашку на зубну щітку і почистіть зуби. Сода не зашкодить зубах і допоможе поступово їх відбілити.

Їжте полуницю

У цих солодких ягодах міститься багато яблучної кислоти, яка є натуральним відбілювачем. Так що, їжте полуницю на здоров’я!

Тепла солона вода

Сіль допомагає відбілювати зуби природним чином і доглядати за яснами, адже вона володіє антибактеріальною дією. Додайте чайну ложку солі на склянку теплої кип’яченої води і використовуйте розчин в якості рідини для полоскання рота.

Їжте білі продукти

Це очевидно, адже чим біліша їжа, яку ви їсте, тим біліші будуть ваші зуби. Щоб зберегти ваші зуби перлинно-білими, їжте курку, рис і рибу. Уникайте вживати в їжу буряк, чорницю, моркву, а також китайську/індійську їжу на винос, в яку часто додають куркуму або харчові барвники.

Їжте яблука

Яблука є одним з кращих натуральних відбілювачів для зубів. Вони допомагають очистити поверхню емалі від нальоту і, подібно полуниці, яблука, звичайно ж, містять яблучну кислоту, яка підвищує ефективність процесу відбілювання.

Пийте воду або молоко

Кальцій в молоці сприяє зміцненню зубної емалі, а також робить самі зуби і кістки щелепи більш міцними. А вода – відмінний природний очищувач, вона допоможе змити бактеріальний наліт.

Їжте сир

Ще один продукт, який почистить і зміцнює зуби – це сир. У ньому, звичайно ж, міститься багато кальцію, який зберігає зуби міцними, але, в добавок, структура його поверхні володіє очисними властивостями — особливо ефективні в цьому випадку сири твердих сортів, наприклад, чеддер.

Використовуйте кокосову олію в якості ополіскувача

Для полоскання досить буде однієї столової ложки кокосової олії. Полощіть рот протягом 15 хвилин — це ідеальна тривалість процедури. Олія видаляє бактерії і допомагає запобігти зубному нальоту.

Деревне вугілля

Як би дивно це не звучало, але деревне вугілля є ще одним ефективним засобом чищення і відбілювання зубів. Цей 100% натуральний очисник отримують зі шкаралупи кокосового горіха. Воно зміцнює ясна, видаляє токсини з порожнини рота, поглинає бактерії — і до того ж це доступний засіб.