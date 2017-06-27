Динозаври панували на Землі завдяки високій вулканічній активності

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Часті і сильні виверження призвели до тріасового вимирання, коли з лиця Землі зникла половина видів. Звільнені екологічні ніші спритно зайняли гігантські ящери, і в юрський період пережили справжній розквіт.



Цей висновок зробили учені Оксфордського університету (Великобританія), вимірявши рівень ртуті в магматичних породах кінця тріасового — початку юрського періодів. З’ясувалося, підйом концентрації ртуті, який говорить про стрибок вулканічної активності, співвідносився з тріасовим вимиранням.

Наша планета пережила п’ять найбільших масових вимирань. Наймасштабнішим було пермське вимирання (250 млн років тому), яке призвело до зникнення з лиця землі 90 % фауни. Недавнє крейдяно-палеогенове вимирання (66 млн років тому) назавжди позбавило нас динозаврів.

Тріасове вимирання сталося на межі тріасового і юрського періодів. Вимерлі предки ссавців і архозаври поступилися місцем динозаврам, які, не маючи конкурентів, почали розвиватися семимильними кроками.

Причини тріасового вимирання — предмет для суперечок серед учених. Тоді однозначно відбулася зміна клімату, але от чим воно було викликане — ударом астероїда, нестабільністю рівня світового океану або виверженнями вулканів, — невідомо.

Прихильники вулканічної версії аргументують свою позицію тим, що тріасове вимирання сталося в один час з утворенням величезних базальтових покладів — Центрально-Атлантичної магматичної провінції. Шари базальту у відкладах чергуються з шарами гірської породи, що містить органічний вуглець.

Це означає, що на Землі періодично вивергалися вулкани, які викидали не тільки лаву, але і хмари газу. Газові викиди містили ртуть, яка збереглася до наших днів в осадових породах. Максимальне значення ртуті потрапило в пласти гірської породи на межі тріасового і юрського період, коли вимирання йшло повним ходом.

Вчені вважають, що тварин тріасового періоду згубила не безпосередньо сама ртуть, а пов’язане з вулканічною активністю зростання CO2 в атмосфері. Підвищена концентрація вуглекислого газу призвела до кліматичних змін, які тварини не змогли перенести.