Концентрація CO2 і Сонце призведуть до небаченого потеплінню

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Концентрація вуглекислого газу в атмосфері прямує до значень, небачених за останні 200 млн років. Сонце ж поступово стає яскравішим. Разом ці факти означають, що на Землі може настати такий теплий клімат, якого не було в останні півмільярда років.



Багато чого сталося на Землі за 500 млрд років. Континенти, океани і гірські ланцюги приходили і йшли, складне життя розвивалася й переміщувалася з океану на землю і повітря. Більшість цих змін сталися за дуже довгий часовий проміжок — мільйони років або більше. Однак за останні 150 років глобальна температура збільшилася майже на 1 градус Цельсія, крижані шапки і льодовики відступили, полярний морський лід розтанув, і рівень моря піднявся. Хтось скаже, що клімат Землі переживав схожі зміни і раніше. Що такого незвичайного на цей раз?

Поточна швидкість зміни клімату незвичайна. Наприклад, вуглекислий газ не надходив в атмосферу так швидко, як сьогодні, щонайменше 66 млн років.

Якщо ми продовжимо поточний шлях і будемо використовувати традиційні горючі копалини, потепління клімату буде безпрецедентним за останні 420 млн років.

З точки зору геологічного часу 1 градус Цельсія глобального потепління — не найгірша подія. Більшу частину своєї історії планета була значно тепліше, ніж сьогодні. Земля частіше знаходиться у «парниковому» кліматичному стані, ніж поза ним. Під час останнього «парникового» стану 50 млн років тому, середня глобальна температура була на 10-15 градусів Цельсія вище, ніж сьогодні, полярні регіони були вільні від льоду в Антарктиді росли пальми, а крокодили і черепахи мешкали у заболочених лісах там, де зараз заморожена канадська Арктика.

Незважаючи на поточне потепління, ми все ще технічно в «льодовиковому» кліматичному стані. Це означає, що на обох полюсах Землі є лід. Планета переходить із одного кліматичного стану в інший кожні 300 млн років або близько того.

До промислової революції мільйони молекул в атмосфері близько 280 були молекулами CO2 (280 частинок на мільйон). Сьогодні, в основному через згорання горючих копалин, концентрація складає близько 400 часток на мільйон. Якщо зусиль по скороченню викидів не буде, спалювання традиційних горючих копалин підніме концентрацію CO2 до 2 тисяч частинок на мільйон до 2250 року.

Це, звичайно, величезна цифра, але геологічний літопис говорить нам, що Земля переживала таку концентрацію кілька разів у минулому. Наприклад, нова компіляція даних показує, що під час тріасового періоду близько 200 млн років тому, коли з’явилися перші динозаври, Земля відчувала «парниковий» кліматичний стан з рівнем атмосферного CO2 близько 2-3 тисяч частинок на мільйон.

Висока концентрація вуглекислого газу необов’язково зробить світ повністю нежилим: адже динозаври процвітали. Але це не означає, що поточне утримання CO2 в атмосфері Землі — добре для людей.

Нове дослідження показує, що зараз та ж сама концентрація вуглекислого газу призведе до більшого потепління на Землі, ніж у попередні періоди високого рівня вуглекислого газу. Справа в тому, що температура Землі залежить не тільки від CO2 або інших парникових газів. Вся наша енергія в кінцевому рахунку виходить від Сонця, а його яскравість зросла. Чотири з половиною млрд років тому, коли Земля була молода, Сонце було на 30 % тьмяніше.

Що дійсно має значення — комбінований ефект зростання сили Сонця і значний вплив парникових газів. Вивчаючи геологічну історію, ми бачимо, що Сонце ставало яскравішим з плином часу, атмосферний рівень CO2 поступово знижувався. Таким чином підтримувалася стабільність.

Вчені виявили, що не було періоду в минулому, коли кліматоутворюючі фактори були так високі, як, ймовірно, будуть у майбутньому, якщо ми спалимо всі доступні горючі копалини. Нічого подібного не було 420 млн років..