До 2050 року половина населення Землі сконцентрується в 9 країнах

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За прогнозом ООН, до 2050 року чисельність населення Землі складе 9,8 млрд. Найбільш помітний приріст спостерігатиметься в Африці і Азії, і в результаті половина населення Землі сконцентрується в дев’яти країнах.



Департамент з економічних і соціальних питань ООН опублікував оновлений доповідь «Перспективи світового населення». Колишні цифри довелося переглянути через зростаючу швидкість приросту населення в Індії та Африці.

Вже зараз Індія — друга країна в світі за кількістю жителів: 1,3 млрд осіб. У Китаї зараз налічується 1,4 млрд осіб, а до 2024 року Індія вийде на перше місце. На тлі стрімкого скорочення чисельності населення Європи, 26 африканських країн до 2050 року в два рази збільшать кількість своїх жителів.

З урахуванням цього експерти ООН передбачають, що до 2030 року населення Землі зросте до 8,6 млрд, до 2050 року — до 9,8 млрд, а до кінця століття на планеті буде жити 11,2 млрд осіб. Раніше зростання населення прогнозувався на рівні 8,5 млрд людей до 2030 року і 9,7 млрд — до 2050 року. До середини століття половина населення Землі буде сконцентрована всього в дев’яти країнах: Індії, Нігерії, Демократичній Республіці Конго, Пакистані, Ефіопії, Об’єднаній Республіці Танзанія, США, Уганді та Індонезії.

Ще однією тенденцією, про яку йдеться в доповіді ООН, є старіння населення. В усіх регіонів світу зафіксоване зростання тривалості життя: якщо у 2000-2005 роках середній вік для чоловіків становив 65 років, для жінок — 69, то в 2010-2015 роках ці показники збільшилися до 69 і 73 відповідно. Це має негативний економічний ефект: на працездатних людей лягає все більше навантаження з турботи про старше покоління. Крім того, стрімке зростання числа жителів Землі при настільки ж стрімкому виснаженні ресурсів призведе до екологічних проблем, політичних хвилювань, зростання безробіття і бідності.