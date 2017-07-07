До 2100 року аномальна літня спека торкнеться 74% населення планети

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Майже три чверті населення Землі будуть жити в зонах з постійними хвилями спеки та аномально високими літніми температурами до початку наступного сторіччя, заявляють учені в статті, опублікованій в журналі Nature Climate Change.



«Перелік можливих варіантів розвитку подій у майбутньому постійно скорочується. Якщо говорити про хвилі спеки, то тепер у нас є вибір між жахливими і дуже жахливими сценаріями. Багато людей вже сьогодні помирають від подібних періодів аномальної спеки, і навіть боротьба зі зміною клімату не позбавить нас від того, що число їх жертв у майбутньому тільки зросте», — розповідає Каміло Мора (Camilo Mora) з університету Гаваїв в Маноа (США).

Одним з наслідків глобального потепління вважаються так звані «екстремальні погодні явища» – періоди аномальної спеки взимку або холоду влітку, хвилі спеки, тижневі проливні дощі, посухи та інші феномени, пов’язані з «неправильною» погодою.

Як зазначав академік Ігор Мохов, частота подібних явищ у майбутньому буде тільки зростати по мірі подальшого розвитку глобального потепління, і вони будуть охоплювати всі великі території. Це призведе, як показують розрахунки західних кліматологів, до різкого збільшення смертності – кожен «зайвий» градус спеки влітку буде підвищувати число померлих людей на 5%.

Мора і його колеги вирішили з’ясувати, як зміниться ситуація з хвилями спеки до 2100 року, якщо людство повністю відмовиться від усіх заходів щодо стримування глобального потепління, і що буде при їх повній реалізації.

Кількість аномально теплих днів в 2100 році в різних куточках Землі

Для цього вчені проаналізували всі випадки аномально високої температури влітку, яка фіксувалася на всіх континентах починаючи з 1980 року, і виділили ті регіони, де хвилі спеки послужили причиною загибелі людей. В цілому їм вдалося знайти понад 1900 точок, де подібні речі вже траплялися, і використали ці дані для складання прогнозів на майбутнє сторіччя.

Розрахунки показали, що понад 74% населення планети до 2100 року опиняться в зонах, де кожне друге літо будуть панувати не тільки високі температури, але і високий рівень вологості, що заважає людському тілу охолоджуватися за допомогою випаровування поту.

У деяких містах, таких як Нью-Йорк, періоди аномальної спеки будуть тривати близько 50 днів. Ще більше постраждають тропічні і екваторіальні регіони, де аномальна спека буде фактично постійною протягом всього року. Територія Індії, Бразилії та Південно-Східної Азії стане малопридатною для проживання людини до кінця століття.

Відповідно, рівень смертності від теплових ударів, серцевих нападів та інших наслідків перегріву тіла різко зросте, якщо провідні держави світу повністю відмовляться від виконання Паризьких угод та інших заходів щодо боротьби з глобальним потеплінням.

З іншого боку, реалізація всіх цих заходів, як визнають Мора і його колеги, не ліквідує, а лише трохи сповільнить розширення зони «аномальної спеки». Як свідчать розрахунки вчених, в цьому випадку періоди високої температури повітря будуть стосуватися близько 48% населення Землі і близько 25% її території.

Тому, укладає Мора, людству вже зараз варто почати готуватися до того, що літнє тепло буде настільки ж великою загрозою для життя, як і зимові морози.