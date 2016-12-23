Експерти розповіли про п’ять тварин, які лікують людей

Провідні наукові працівники реалізували унікальний експеримент, завдяки якому фахівцям вдалося знайти тварин, які можуть лікувати людей від небезпечних захворювань.
Виявилося, що представники фауни мають здатність зцілювати чоловіків і жінок від складних недуг. За словами авторів комплексних спостережень, перші місця в цьому списку займають собаки, кішки і коні. Дослідники стверджують, що змії і бджоли також надають позитивний вплив на здоров’я людей. Фахівці прийшли до висновку, що тварини лікують фізичні і психологічні хвороби у представників слабкої і сильної статі.
Спілкування з собаками сприяє зниженню ризику розвитку діабету. Кішки допомагають стабілізувати артеріальний тиск, більш того, вони запобігають виникненню тривожного стану. Коні заспокоюють чоловіків і жінок, допомагаючи звільнити розум від негативних думок. Зміїна і бджолина отрута зменшує набряк головного мозку, нормалізує кровообіг.
Медики заявили, що з допомогою тварин експерти мають можливість рятувати людей від багатьох захворювань.
Натхнення: healthvesti.com