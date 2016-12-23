Експерти розповіли про п’ять тварин, які лікують людей

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Провідні наукові працівники реалізували унікальний експеримент, завдяки якому фахівцям вдалося знайти тварин, які можуть лікувати людей від небезпечних захворювань.

Виявилося, що представники фауни мають здатність зцілювати чоловіків і жінок від складних недуг. За словами авторів комплексних спостережень, перші місця в цьому списку займають собаки, кішки і коні. Дослідники стверджують, що змії і бджоли також надають позитивний вплив на здоров’я людей. Фахівці прийшли до висновку, що тварини лікують фізичні і психологічні хвороби у представників слабкої і сильної статі.

Спілкування з собаками сприяє зниженню ризику розвитку діабету. Кішки допомагають стабілізувати артеріальний тиск, більш того, вони запобігають виникненню тривожного стану. Коні заспокоюють чоловіків і жінок, допомагаючи звільнити розум від негативних думок. Зміїна і бджолина отрута зменшує набряк головного мозку, нормалізує кровообіг.

Медики заявили, що з допомогою тварин експерти мають можливість рятувати людей від багатьох захворювань.

Натхнення: healthvesti.com