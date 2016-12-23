Експерти з’ясували, як соціальні мережі впливають на пам’ять людей

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Дослідники з клінічного центру, розташованого в Китаї, реалізували унікальний у своєму роді експеримент.

В ході проведення спостережень науковці хотіли з’ясувати, як соціальні мережі впливають на когнітивні здібності чоловіків і жінок. За словами фахівців, події, якими люди діляться в інтернеті, запам’ятовуються найкраще. Слід зауважити, що автором досліджень став Ці Ван. Команда лікарів стверджує, що людині необхідно розповідати користувачам соціальних мереж про важливі моменти свого життя.

Повідомляється, що під час реалізації проектів науковці задіяли більше 60 студентів. Всі випробовувані вели щоденник, записуючи в нього події, які відбувалися з респондентами протягом дня. Біля кожного опублікованого в інтернеті запису добровольці ставили позначку. Наприкінці тижня дослідники провели опитування про те, яка з подій запам’яталося учасникам спостережень найбільше.

Виявилося, що події, опубліковані в соціальних мережах, запам’ятовуються людям краще, ніж інші, менш значні факти з особистого життя.

Натхнення: healthvesti.com