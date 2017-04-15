Фізик розповів як радіація впливає на космонавтів

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Космонавти за добу отримують дозу радіації в 200 разів більше, ніж люди на Землі. Якщо порівнювати з медичним рентгенографічним дослідженням, то виявиться, що добова доза радіації космонавта — 0,6 мілізіверта — це 5-6 сеансів обстеження грудної клітки. На Землі природний радіаційний фон складається в основному з гамма-випромінювання, в космосі — із заряджених частинок. Елементи таблиці Менделєєва прискорені до десятків, сотень гігаелектронвольтів, тому можуть прошивати кілька метрів товщини захисного покриття.



Проводилися дослідження здоров’я космонавтів, щоб зрозуміти, хворіють вони рак частіше, ніж інші люди. Зробили висновок, що ні, але у цього дослідження дуже маленька статистика: космонавтів не так багато. Безумовно, радіація скорочує життя, тому що призводить до передчасного старіння організму. І щоб космонавти залишалися молодими і здоровими, придумані нормативи опромінення. Це 1000 мілізіверт за все життя, при цьому за рік космонавту дозволено отримати не більше 200 мілізіверт.

З точки зору сучасних нормативів постійно перебувати в космосі не можна: граничну дозу радіації людина отримає за 4 роки (4 х 200 = 800 мЗв, ще 200 мЗв — це запас на непередбачені обставини). Космонавти-рекордсмени проводили в космосі близько 850 доби. Якщо дотримуватися всіх норматив, за чим стежить служба радіаційної безпеки пілотованих космічних польотів, то життя космонавтів скоротиться не більше ніж на 2,5–3 роки.

Варто врахувати, що рівень радіації в космосі непостійний і змінюється через сонячні протонні події, які збільшують дозу опромінення, отриману космонавтом. Поточні пілотовані польоти проходять на низькій орбіті (як кажуть фахівці, на орбіті з середньоширотним нахилом). Там під захистом магнітосфери доза від спалахів послаблюється в декілька сот разів, тому доза опромінення за тієї доби, коли відбувається сонячна протонна подія, збільшується максимум в 10-15 разів. Ситуація кардинально змінюється, якщо ми перебуваємо за межами магнітосфери (приблизно 10 радіусів Землі) або ближче до полюсів на низьких широтах. У цих областях магнітосфера нас ніяк не захищає, сонячні спалахи починають представляти реальну небезпеку, так як доза радіації зростає в 200-300 разів порівняно з необуреним періодом. Це викликає найближчі ефекти впливу радіації: запаморочення, нудоту, втрату апетиту, погіршення працездатності — для космонавта це небезпечне явище. На щастя, потужні спалахи досить рідкісні — один-два рази за сонячний цикл (11 років), і їх максимальна тривалість не перевищує двох діб.

В різних відсіках космічного корабля доза радіації розрізняється, показання можуть різнитися навіть всередині тіла людини. Перш за все потрібно навчитися контролювати рівень радіації: у космонавтів є різні дозиметри, датчики, за яким можна отримати інформацію про опроміненні. Залежно від сонячної активності ми рекомендуємо екіпажу перебувати в тих відсіках космічної станції, де доза радіації менше, це відсіки, які не випирають з корпусу.

У службі радіаційної безпеки пілотованих космічних польотів ми запропонували захищати космонавтів, розмістивши на тонку зовнішню стінку спеціальний виріб. Захисна шторка — це «матрац» з космічними серветками — марлевою тканиною, просоченою водою і запаяною в поліетиленовий мішок. Вологі серветки замінюють душ космонавтам, їх можна не просто складувати на станції, а використовувати в якості додаткового шару води, який захищає космонавта від радіації у відсіках. Вода і поліетиленові пластини затримують вторинні частки — нейтрони, і доза радіації поглинається ефективніше.