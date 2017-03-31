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Вчені з’ясували причину зростання частоти природних катаклізмів. Дослідження показали, що спека, повені, посухи, зливи відбуваються частіше, ніж раніше, і це пов’язано в першу чергу з тим, що глобальне потепління змінює струменеві течії в атмосфері.



Кліматологи із США і Німеччини проаналізували десятки різних моделей кліматичних змін з використанням історичних даних про погодні аномалії і супутнім їм умовах. З’ясувалося, що подібні явища пов’язані з утворенням стаціонарних струменевих течій в атмосфері. Це стійкі вузькі зони сильного вітру у верхній частині тропосфери.

Якщо одна і та ж погода зберігається протягом декількох тижнів в одному регіоні, то сонячні дні перетворюються в спеку і засуху, а тривалі дощі призводять до повеней. Основна причина зростання кількості природних катаклізмів, полягає у зростанні кількості парникових газів в атмосфері Землі, – пишуть вчені у своєму дослідженні.