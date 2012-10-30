Google — найбільш відвідуваний інтернет-ресурс в Україні

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Список 25 найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів (доменів) користувачами Інтернет в Україні у вересні 2012 року очолив Google. Про це повідомили в Інтернет-асоціації України (ІнАУ).

Згідно з повідомленням, рейтинг найбільш відвідуваних ресурсів, складений за даними дослідження компанії InMind, що виконується на замовлення ІнАУ. За даними дослідження, середнє значення денної частки аудиторії за вересень (середньоденна частка) Google становило 71% відвідувачів. Далі в рейтингу розташувалися домени: Vkontakte (середньоденна частка — 61%), mail.ru (49%), Yandex (42%), Odnoklassniki (37%), youtube.com (26%). У решти доменів середньоденна частка склала менше 20%.

У рейтингу доменів, що ранжирувалися за охопленням користувачів у вересні (частці людей серед цільової аудиторії, які відвідували ресурс, принаймні, один раз за місяць) також лідирував Google. На частку цього ресурсу припало 90% користувачів. Ґуґл для України, що жіночі вишиванки — давній друг та товариш. На другому місці в цьому рейтингу домен mail.ru (82%), далі йдуть: Vkontakte (81%), Yandex (74%), youtube.com (71%), Odnoklassniki (60%) і wikipedia.org (59% ). У решти інтернет-ресурсів охоплення становить менше 50% аудиторії.

Слід враховувати, що в дослідженні ресурси google.com.ua, google.com, google.ru та інші були об’єднані в ресурс Google. Також були об’єднані: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru — в Yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua — в Odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.ru — в Vkontakte. Охоплення сайтів соціальних мереж вище, ніж зареєстрована в них кількість користувачів: він включає також факти заходу на будь-які сторінки мережі незареєстрованих користувачів. Якщо користувач відвідує один або більше разів ресурс, в статистиці він враховується один раз.

Довідка. Джерело даних — дослідження Opinion Software Media — проект медіаізмеренія інтернет-аудиторії України, заснований на user-centric підході. Методологія дослідження грунтується на роботі постійно діючої репрезентативної панелі інтернет-користувачів.

Панель репрезентує інтернет-користувачів усієї України віком 15 років і старше. Її дизайн заснований на даних щоквартальних установочних досліджень населення України, які проводяться оффлайн.

Натхнення: http://telegraf.com.ua