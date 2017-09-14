Хорватське місто Задар затоплене рекордними зливами

У хорватському місті Задар протягом 24 годин випало близько 280 мм опадів, що призвело до руйнівної повені.
Beautiful Zadar!
The best place to live this days.
— Ivana Dokoza (@IvanaDokozaM)
В результаті лиха багато дороги були закриті. Бурхливі потоки паводкових вод повністю зруйнували один міст. З учорашнього дня аварійні служби відкачали воду з 127 підтоплених будинків.
- «Зелена» енергетика: Турбіна-дельтаплан над Аляскою
- Європа переживає найсильніше потепління за останні 2000 років
Служби екстреної допомоги отримали більше 1000 дзвінків від місцевих мешканців з проханнями про допомогу.
За даними хорватської метеорологічної і гідрологічної служби, за добу на місто обрушилося 279,6 мм дощу. При цьому середня кількість опадів у вересні в Задарі становить 105 мм.