Хорватське місто Задар затоплене рекордними зливами

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

У хорватському місті Задар протягом 24 годин випало близько 280 мм опадів, що призвело до руйнівної повені.

Beautiful Zadar!

The best place to live this days. pic.twitter.com/7zH36xiA1T

— Ivana Dokoza (@IvanaDokozaM) 12 вересня 2017 р.

В результаті лиха багато дороги були закриті. Бурхливі потоки паводкових вод повністю зруйнували один міст. З учорашнього дня аварійні служби відкачали воду з 127 підтоплених будинків.

Служби екстреної допомоги отримали більше 1000 дзвінків від місцевих мешканців з проханнями про допомогу.

За даними хорватської метеорологічної і гідрологічної служби, за добу на місто обрушилося 279,6 мм дощу. При цьому середня кількість опадів у вересні в Задарі становить 105 мм.