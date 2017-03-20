Японія планує почати пошук води на Марсі

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Уряд Японії прийняв рішення запустити у 2020 році надмалий супутник для дослідження Марса.

За даними газети, в розробках супутника беруть участь державний Інститут інформаційних та комунікаційних технологій і Токійський університет. Супутник буде мати масу до 100 кілограмів. Його передбачається обладнати сенсорами, зокрема, для виявлення води та кисню в атмосфері Марса.



Влада Японії поки не вирішила, з допомогою якої ракети-носія буде запущений цей апарат. У разі успіху Японія вперше виведе на орбіту Марса штучний супутник і почне з його допомогою досліджувати цю планету.

У 1998 році Японія запустила до Марса космічний зонд «Нодзомі», але його обладнання відмовило.

Як повідомлялося раніше, в Інституті космічних досліджень і аеронавтики в Сагаміхаре в префектурі Канагава в 2015 році був відкритий центр з вивчення позаземних матерій. У ньому передбачається досліджувати зразки льоду і піску з Марса, доставка яких намічена на початок 20-х років нинішнього століття.