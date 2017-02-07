Через глобальне потепління ядерні відходи США потраплять в океан

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NASA опублікувало карту, на якій показано танення льодів навколо покинутої американської бази Camp Century з відходами ядерної, хімічної і біологічної зброї.

В рамках проекту «Крижаний хробак» американці планували розмістити мережу ракетних установок під крижаним щитом Гренландії. За задумом Пентагону, в крижаному щиті острова планувалося побудувати систему тунелів довжиною близько 4000 метрів і розмістити в ній близько 600 ядерних ракет, які в разі війни могли б досягти території СРСР. Для цього на північному заході Гренландії був закладений майданчик Camp Century на льодовику висотою 2000 метрів.

В процесі робіт, які стартували в 1958 році, був прокладений 21 тунель загальною протяжністю 3000 метрів, а також деякі соціальні об’єкти. Загальна кількість співробітників, задіяних в будівництві і тих, хто проживають в льодовику, склало близько 200 осіб. Проте в ході експлуатації було виявлено, що переміщення льодовиків носить більш інтенсивний характер, ніж очікувалося, тому всім військовим об’єктам загрожувало неминуче руйнування.

У підсумку проект «Крижаний хробак» в 1966 році був закритий, військова база виведена з експлуатації, а її інфраструктура та відходи, включаючи радіоактивні, хімічні й біологічні речовини, що залишилися в льодовику. Однак у минулому році канадські вчені з’ясували, що глобальне потепління і інтенсивне танення льодовиків призведе до того, що отруйні відходи з-під товстого шару льоду і снігу вийдуть на поверхню землі і потраплять в океан.

З розсекречених американцями документів відомо, що на Camp Century зберігається не менше 200 тисяч літрів дизельного палива і 240 тисяч літрів стічних вод, які містять поліхлоровані біфеніли і радіоактивну охолоджуючу рідину з ядерного реактора, який постачав військових електроенергією. Танення льодовика, в надрах якого розташована військова база, почнеться приблизно в 2090 році.

Червоним кольором на карті показано плановані межі льодовика в 2090-х роках порівняно з 1950-ми, коли стартував проект «Крижаний хробак». За розрахунками вчених, льодовик зменшується зі швидкістю приблизно три метри на рік. Що робити? Експерти пропонують провести на покинутій базі необхідні роботи і превентивно вивезти з неї відходи, які загрожують серйозним забрудненням навколишнього середовища.