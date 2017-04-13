Кажани стали нападати на людей

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Щось у дикому світі відбувається: одні тварини звертаються за допомогою до людини, а інші проявляють нечувану агресію. Кажани, які уникали до недавнього часу будь-яких контактів з людьми, стали нападати на них.



У природі існує три види: звичайний вампір (десмод) – найбільший і відомий, білокрилий і мохноногий вампіри – єдині види. Вони мешкають в Центральній і Південній Америці. Десмоди зазвичай харчуються кров’ю і звірів, і птахів, а білокрилий і мохноногий вампіри воліють кров пернатих. Рукокрилі не вміють накопичувати жир, тому не їдять про запас. Якщо немає достатньо птахів, то вони шукають інше джерело прожитку. Мабуть, в пошуках нової їжі вампіри і стали кусати людей.

Бразильські біологи підтвердили нові «смакові» якості тварин, проаналізувавши ДНК мохноногих вампірів, що мешкають в національному парку Катімбау. Вчені здивувалися своєму відкриттю: даний вид не був раніше пристосований до харчування кров’ю теплокровних ссавців. Схоже, що ситуація в регіоні проживання настільки погіршилася, що вампіри починають адаптуватися до природних змін у навколишньому середовищі і шукають нові джерела їжі, щоб виживати, повідомляє Acta Chiropterologica.

Дане відкриття, на думку вчених, вказує не стільки на екологічні проблеми, а в більшій мірі – на охорону здоров’я людини. Кажани часто виступають у ролі переносників небезпечних заразних захворювань, наприклад, денге або лихоманка Ебола. Їх перехід на людську кров в рази збільшує ризики поширення епідемій. Поки ж біологи радять місцевим жителям не спати на відкритому повітрі і захищати вікна та двері сітками.

До речі, на носі у вампіра є особливі теплові «датчики», які допомагають йому відшукати кровоносні судини, розташовані у тварин безпосередньо під шкірою. Крім того, його чуйні вуха легко вловлюють навіть тихі звуки, що видаються сплячою жертвою. Він безшумно опускається в декількох метрах від жертви, підкрадається, робить гострими зубками надріз на шкірі і п’є кров. Невеликі крововтрати не заподіюють шкоди жертві, але зі слиною вампіра в кров можуть проникнути збудники небезпечних хвороб.