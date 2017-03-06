Китай став найбільшим виробником сонячної енергії в світі (фото+відео)

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Сьогодні всі великі країни в світі починають намагатися боротися зі зміною клімату, яке відбувається через величезні викиди вуглецю в атмосферу. Китай вносить істотний внесок у цю ініціативу, яка насправді може врятувати людство. А робить це він за допомогою розробки нових проектів з виробництва відновлювальних джерел енергії проектів.

«Темне» вугільне минуле Китаю.

Навіть зараз, коли країна бореться з жахливим забрудненням, вона добилася великих успіхів на ниві екологічно чистої енергії. Китай в даний час є найбільшим виробником сонячної енергії в світі, тільки за минулий рік збільшивши її вироблення на 34,54 гігават, довівши її до 77,42 гігават. Національна енергетична адміністрація Китаю (NEA) оголосила в минулі вихідні, що в 2016 році фотоелектричні потужності в Китаї виросли майже в два рази.

Сонячні батареї для «малих потреб».

Їхні дані показали стрибок за минулий рік сумарного вироблення енергії до 77,42 гігават порівняно з 42,88 гігаватами в 2015 році. Найбільше вироблення сонячної енергії збільшилося в таких областях, як Шаньдун, Хенань і Сіньцзян. Але Китай не збирається зупинятися на досягнутому. Згідно з нещодавно затвердженою програмою розвитку сонячної енергетики між 2016 і 2020 роками планується збільшити виробництво сонячної енергії більш ніж на 110 гігават.

Сонячні батареї для «домашнього вжитку».

Сонячні електростанції в Китаї генерували 66,2 мільярда кіловат-годин в 2016 році, що складає всього один відсоток від загального виробітку електроенергії в країні. В даний час 11 відсотків виробленої електроенергії в країні виходить з відновлюваних джерел палива, але Китай сподівається підняти цю цифру до 20 відсотків до 2030 року. Щоб досягти цієї мети, планується вкласти $ 360 млрд у проекти використання поновлюваних джерел енергії, у тому числі в енергію сонця, вітру, ядерну і гідроенергетику.

Сонячні батареї в «промислових масштабах».

Оскільки країна як і раніше в значній мірі залежить від забруднюючого повітря вугілля, такі інвестиції могли б допомогти Китаю допомогти позбавитися від забруднення повітря. Також це буде стимулювати економіку, створивши понад 13 мільйонів робочих місць. Тим не менш, варто згадати, що Китай лідирує лише у плані загальної потужності виробленої сонячної енергії. Якщо судити за кількістю виробленої сонячної енергії на душу населення, то Піднебесну обганяють кілька країн, у тому числі США, Німеччина та Японія.