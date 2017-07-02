Клімат змінюється, суперечки не вщухають

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Зміна клімату і її причини — одна з найбільш обговорюваних екологічних тем у світі. Рішення американського лідера Дональда Трампа про односторонній вихід країни з Паризької угоди, що передбачає скорочення викидів парникових газів, запустило новий виток дискусії з цього питання.



Більшість фахівців вважають, що основна причина зміни клімату — діяльність людини. Але в світі є прихильники і протилежної думки: якщо людина і впливає на клімат, то незначно. Розповідаємо про те, які аргументи вони висувають.



«Якщо не віриш — ти неандерталець»

Глава Міненерго США Рік Перрі нещодавно заявив, що не вважає масштабні викиди вуглекислого газу основною причиною глобального потепління. «Ідея, що всі ці наукові питання повністю вирішені, і якщо ти в це не віриш, то ти якийсь неандерталець, це, з моєї точки зору, абсолютно неприйнятно», — додав Перрі.

У березні цього року з аналогічною заявою виступив новий керівник головного природоохоронного відомства Сполучених Штатів — Федерального агентства з охорони навколишнього середовища — Скотт Прюітт.

Він вказав, що «проблематично точно виміряти вплив діяльності людини на клімат». Він також зазначив, що є «значні розбіжності щодо ступеня такого впливу».

Пізніше Перрі все-таки визнав, що людина впливає на зміну клімату, правда, зробив застереження, що наука ще не сказала свого останнього слова з цього питання.



ВЖЕ БУЛО НЕ РАЗ



Під впливом природних чинників клімат на Землі змінювався завжди. Льодовикові періоди кілька разів змінювалися періодами підвищення температури. Потепління відбувається головним чином за рахунок нагрівання Світового океану, а він, у свою чергу, нагрівається через парниковий ефект: парникові гази (діоксид вуглецю СО2, метан та оксид азоту), накопичуючись в атмосфері, створюють навколо планети свого роду екран, так що енергія, отримана від сонячного випромінювання, не повертається в космічний простір, а поступово накопичується, приводячи до нагрівання поверхні планети. Чому це відбувається, питання досі спірне.



Чи винна людина?

Експерти, які скептично відносяться до того, що головним «винуватцем» кліматичних змін є людина, відзначають, що періоди потепління неодноразово відбувалися в історії Землі, тому немає підстав припускати їх антропогенного походження. До того ж за останні 30 років в якихось регіонах відбувалося потепління, інших — похолодання.

Деякі вчені вважають, що головною екологічною проблемою планети є зменшення площі лісів і незворотні зміни клімату швидше будуть викликані не парниковими газами, а порушенням механізму глобального волого — та теплопереносу, який забезпечується рослинністю планети. Географічні теорії пояснюють довготривалі коливання клімату рухами земної кори і зміною положення материків і океанів.

Зниження альбедо та інші причини

Парникові гази, на які прихильники теорії глобального потепління покладають основну «провину», дійсно впливають на температурні процеси в атмосфері, але незначно. Як пояснювали океанологи, «розроблена в інституті фізична теорія клімату оцінює цей внесок приблизно до 8,5%». На їхню думку, головну роль (65%) у розподілі температури в нижніх шарах повітряної оболонки Землі — тропосфері — грає конвекція, тобто переміщення більш теплих повітряних мас вгору, а холодних — вниз. Ще 25% дають процеси конденсації вологи.

Що стосується метану і вуглекислого газу, то їх роль в потеплінні не до кінця зрозуміла. Наприклад, із спостережень американських вчених під керівництвом президента Інституту науки і медицини Артура Робінсона помітний зв’язок коливань температури зі сонячною активністю. А з накопиченням вуглекислого газу в атмосфері такого зв’язку практично немає. При цьому дослідники відзначали, що накопичення вуглекислоти в повітрі повинно призводити не до потепління, а до похолодання клімату, і навіть пророкували його наступ протягом найближчих 20-30 років, враховуючи 60-річні цикли сонячної активності.



Чи можна щось зробити?

У будь-якому випадку мало хто сперечається, що концентрація парникових газів в атмосфері збільшується, а середня глобальна температура зростає.

У 2015 році вчені вперше в сучасній історії зафіксували перевищення середньої температури планети більш ніж на 1 °C порівняно з XIX століттям, коли почалося спостереження за змінами глобальної температури. Експерти прогнозують, що її перевищення на 2 °C порівняно з доіндустріальним рівнем буде мати незворотні наслідки для людей і екосистем.

Клімат на планеті в цілому стане більш вологим.

Рівень моря в XXI столітті підвищиться до 1 м.

Можуть зникнути до 30-40% видів рослин і тварин, оскільки їх середовище проживання буде змінюватися швидше, ніж вони зуміють пристосуватися до цих змін.

Зміниться видовий склад лісу, і розпочнеться інтенсивне танення льодовиків.

Опріснення океану через танення льодів викличе зміни Гольфстріму.

Збільшиться частота і сила аномальних явищ, таких як екстремальні вітру і хвилі спеки», цунамі і повені.

Людський чинник у зміні клімату, можливо, і нікчемний в порівнянні з масштабністю природних процесів, але все-таки є. За оцінками кліматологів, щоб не допустити драматичного розвитку подій і утримати зростання температури в межах до 2 °C, країн світу необхідно до 2050 року наполовину зменшити глобальні викиди по відношенню до рівня 1990 року, а до кінця XXI століття — скоротити до нуля.