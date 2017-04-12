До 2050 року необхідно скоротити викиди вуглекислого газу в світі на 70%

Згідно з дослідженням Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики до 2050 року можна на 70% скоротити викиди вуглекислого газу, а до 2060 року позбавиться від них повністю.

Для досягнення цієї мети знадобиться $29 трлн інвестицій в енергетичну галузь (0,4% глобального ВВП). У той же час ці інвестиції повинні привести до зростання ВВП на 0,8 відсотка в 2050 році.