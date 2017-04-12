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До 2050 року необхідно скоротити викиди вуглекислого газу в світі на 70%

в Екологія 12.04.2017 5 пер.

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Для того, щоб досягти цієї мети необхідно нинішні 15% електроенергії з ВДЕ підвищити до 65%.

Згідно з дослідженням Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики до 2050 року можна на 70% скоротити викиди вуглекислого газу, а до 2060 року позбавиться від них повністю.

Для досягнення цієї мети знадобиться $29 трлн інвестицій в енергетичну галузь (0,4% глобального ВВП). У той же час ці інвестиції повинні привести до зростання ВВП на 0,8 відсотка в 2050 році.

Робота підприємств енергетичної галузі світу в 2015 році призвела до викидів 32 гігатонн вуглекислого газу. Щоб обмежити глобальне потепління і запобігти найгіршим наслідкам, обсяги щорічних викидів потрібно скоротити до 9,5 гігатонн до 2050 року, повідомляє ecology.unian.ne

 

 
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