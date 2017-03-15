Концентрація СО2 в атмосфері ставить нові рекорди

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Останні два роки вміст СО2 в атмосфері зростав безпрецедентними темпами. Незважаючи на думки скептиків, включаючи американського президента Дональда Трампа, вчені-кліматологи знаходять стан речей вкрай тривожним.



За даними NOAA, минулого року концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла 405,1 частини на мільйон. Як і в 2015 році, вона зросла на три частини на мільйон. «П’ять років поспіль ми спостерігаємо щорічне збільшення CO2 щонайменше на дві частини на мільйон. Безпрецедентна швидкість!», — сказав Пітер Тенс, провідний спеціаліст Глобальної довідкової мережі з парникових газів (NOAA’s Global Greenhouse Gas Reference Network).

«Темпи зростання CO2 за останнє десятиліття в 100-200 разів перевищують ті, що Земля зазнавала в перехідний період після льодовикового. Це справжнє потрясіння для атмосфери», — зазначає вчений.

10 000 років тому і до початку промислової революції кількість вуглекислого газу в атмосфері становила всього 280 частин на мільйон. За даними дослідників NOAA, середньомісячний глобальний середній показник вперше перевищив 400 частин на мільйон в березні 2015 року і зараз зростає більш швидкими темпами.

Викиди вуглекислого газу залишаються в атмосфері впродовж багатьох років, тому навіть при деякому їх скорочення Китаєм та іншими країнами глобальний середній рівень СО2 продовжує зростати. В 1960 році він становив близько 300 частин на мільйон, що свідчить про різке зростання за відносно короткий період часу.

«Рівні вуглекислого газу зросли більш ніж на 40 % протягом життя багатьох людей на Землі», — сказав Ральф Кілінг, директор програми Scripps CO2 і експерт з парниковим газів. На його думку, концентрація CO2 буде залишатися на високому рівні по мірі збільшення спалювання викопного палива і в цьому або наступному році може досягти 410 частин на мільйон. «Це більше, ніж було в атмосфері впродовж багатьох тисяч або навіть сотень тисяч років».

CO2 поглинає тепло, накопичуючи його в атмосфері і океанах, викликаючи підвищення рівня моря, посухи і більш часті екстремальні погодні явища по всьому світу.

Вчені-кліматологи давно погодилися з тим, що кількість вуглекислого газу, яка закачується в атмосферу людством, призводить до того, що планета нагрівається швидкими темпами, каже Кілінг. Результати вимірювань в обсерваторії Мауна-Лоа підтверджують цю тривожну тенденцію.

Однак скептики все ще не вірять. Так, адміністратор Агентства з охорони навколишнього середовища США Скотт Пруїтт минулого тижня обурив багатьох дослідників і екологів своїм твердженням про те, що люди не основне джерело зміни клімату.

Коментар привернув увагу виконавчого директора Американського метеорологічного товариства Кіта Сейттера, який також відправив Пруїтту лист, зазначивши, що тисячі незалежних науковців та численні наукові установи довели, що люди керують рівнями вуглекислого газу, які нагрівають світ, і він не знає жодної наукової установи, яка б мало інші висновки.

«Ми розуміємо і приймаємо, що окремі особи та установи, як державні, так і приватні, можуть мати різні погляди на рішення і дії, які повинні бути зроблені перед обличчям цієї реальності, — написав він. — Така природа політичного процесу в демократичному суспільстві. Але спотворення науки — не краща відправна точка для конструктивного діалогу».