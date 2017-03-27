Конкурент Маска показав величезного людиноподібного робота (відео)

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Засновник Amazon і аерокосмічної компанії Blue Origin, що конкурує зі SpaceX Ілона Маска у виробництві багаторазових ракет, Джефф Безос став випробувачем чотириметрового робота Method-2. Випробувати машину він зміг в рамках конференції у сфері робототехніки, машинного навчання та освоєння космосу MARS, пише The Verge.

Безос міг лише керувати руками машини за допомогою двох джойстиків. Перебуваючи в кабіні пілота, Безос вигукнув: «Чому я відчуваю себе прямо як Сігурні Уівер?», що є відсиланням до фільму «Чужі». У фіналі картини головна героїня, роль якої відігравала Уівер, билася з маткою чужих в екзоскелеті.

Робот південнокорейської компанії Hankook Mirae був представлений в грудні 2016 року. Висота Method-2 становить чотири метри, а вага близько півтора тонн. Його дизайном займався 3D-художник Віталій Булгар, який створював моделі для фільмів «Привид в обладунках», «Трансформери 4» і «Термінатор: Генеза». На даний момент невідомо, на якій стадії розробки знаходиться машина. У ролику показано тільки рух рук робота, а раніше демонструвалася ходьба. При цьому робот завжди закріплений на тросах.