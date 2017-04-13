Маса Марса могла б бути в 2 рази більше земної

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Марс може звинуватити Юпітер у своєму невеликому розмірі. Останні дослідження показали, що Червона Планета могла бути набагато більшою, якби сили гравітації не впливали на неї під час її формування.



Наявні моделі формування нашої Сонячної системи пропонують, що Марс міг би бути в 1,5-2 рази більше нашої планети по масі. Вчені вирішили повернутися до старої теорії, яка могла б пояснити, чому і як гравітація Юпітера не дозволила Марсу набрати більшої маси.

Газові гіганти сформувалися, акумулюючи газ від протопланетного диска, який оточував Сонце. Коли вони виросли, їх сила гравітації почала чинити більший вплив, ніж початковий диск все ще формотворчої твердої планети.

Причому, напрямки сил гравітації протопланетного диска і великого Юпітера були протилежними. Внаслідок цього вони конкурували й негативно впливали на масу твердих планет. Так, через свою близькість до Юпітера, найбільше дісталося Марсу. Він втратив значну частину своїх твердих частинок під впливом цим сил.