Майже кожен другий новий автомобіль в Норвегії — електричний

На електромобілі і гібриди припадає майже половина всіх проданих в країні машин в червні: частка «зелених» автомобілів склала 42%.
Це новий місячний рекорд. Попередній був поставлений в січні цього року, коли частка електрокарів склала 37%.
Рекорд забезпечили продажи Tesla Model X. В червні норвежці придбали 609 кросоверів від компанії Ілона Маска, що вивело Model X на друге місце в місцевому рейтингу електрокарів. Найбільше (874 штуки) в Норвегії в червні купили VW e-Golf. На третьому місці — Renault Zoe, яких за місяць було продано 428 штук.
У червні повністю електричні автомобілі зайняли 27% норвезького ринку, що також є рекордом. Спільні гібриди забезпечили 15% продажів.
До 2025 року в Норвегії повинні бути припинені продажі автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами, і міністр транспорту країни називає цю мету «реалістичною». Зростання продажів електромобілів стимулюється 25-відсотковою знижкою з податку на додану вартість і рішучість норвезької влади і суспільства протистояти зміні клімату.
За розрахунками норвезького Інституту економіки транспорту, навіть при нинішніх темпах електрифікації транспорту, частка електромобілів в загальному автопарку досягне 90% не раніше 2039 року, повідомляє