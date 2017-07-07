Майже кожен другий новий автомобіль в Норвегії — електричний

Рекорд забезпечили продажи Tesla Model X. В червні норвежці придбали 609 кросоверів від компанії Ілона Маска, що вивело Model X на друге місце в місцевому рейтингу електрокарів. Найбільше (874 штуки) в Норвегії в червні купили VW e-Golf. На третьому місці — Renault Zoe, яких за місяць було продано 428 штук.

У червні повністю електричні автомобілі зайняли 27% норвезького ринку, що також є рекордом. Спільні гібриди забезпечили 15% продажів.

До 2025 року в Норвегії повинні бути припинені продажі автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами, і міністр транспорту країни називає цю мету «реалістичною». Зростання продажів електромобілів стимулюється 25-відсотковою знижкою з податку на додану вартість і рішучість норвезької влади і суспільства протистояти зміні клімату.