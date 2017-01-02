Мікроби в кишечнику людини можуть маніпулювати його настроєм

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Вчені виявили, що мікроби мікрофлори кишечника керують концентрацією серотоніну (гормону гарного настрою) і таким чином можуть впливати на стан людини.

Наші досліди вказують на те, як сильно мікробіом людини, складний, як Всесвіт, і майже повністю забутий орган, впливає на наше життя. Ми виявили, що рецептори TLR2 в клітинах кишечника не тільки є датчиком присутності мікробів в нашому кишечнику, але і керують транспортуванням серотоніну. Багато чого залишається невідомим, але ми зробили перший крок до розкриття зв’язку між кишечником і мозком, — заявив Хосе Мезонеро з університету Сарагоси (Іспанія).

Серотонін є однією з найважливіших сигнальних молекул і гормонів в мозку людини. Він управляє сном і емоційними реакціями, відповідає за реакцію на біль, керує роботою судин і багатьох інших основних систем тіла, в тому числі і травлення. Аналоги цього триптаміну – ДМТ, мескалін або псилоцибін — є найсильнішими психотропними наркотиками, тривалий прийом яких часто веде до дисбалансу серотоніну в організмі.

Мезонеро і його колеги виявили, що концентрація серотоніну в людському тілі може змінюватися в результаті активності бактерій в кишечнику, вивчаючи роботу рецептора TLR2 – найважливішої частини вродженої імунної системи, яка сповіщає організм про присутність корисних бактерій і захищає організм від патогенних мікробів.

Спостерігаючи за роботою цих рецепторів в культурах клітин кишечника в пробірці, вчені помітили щось незвичне – поява мікробів в їх околицях і включення TLR2 призводило, крім усього іншого, до виділення великої кількості білкових сигнальних молекул, які зазвичай зустрічаються в мозку, а не в шлунково-кишковому тракті.

Ці молекули, як з’ясували вчені, змушують клітини так званого ядра шва в довгастому мозку виділяти велику кількість молекул серотоніну. Таким чином, поява великої кількості певних мікробів в кишечнику може змусити мозок збільшувати або зменшувати концентрацію серотоніну в організмі, що буде впливати на настрій людини.

Серотонін, як відзначають вчені, замішаний у розвитку цілого ряду психічних і нейродегенеративних захворювань, таких як депресія, раптова дитяча смертність або хвороба Хантінгтона. Можливо, що багато з цих хвороб можуть бути спровоковані чи, навпаки, пригнічені мікрофлорою. Вчені планують перевірити це вже найближчим часом, експериментуючи на мишах і щурах.