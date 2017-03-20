На Титані може бути життя в незнайомих нам формах

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

В наступному місяці космічний апарат НАСА «Кассіні» здійснить своє 126-е і останнє проходження повз найбільшого супутника Сатурна Титану. За час своєї служби зонд «Кассіні» дозволив вченим скласти докладну карту Титану як геологічно активного небесного тіла, на поверхні якого течуть річки з рідких вуглеводнів, атмосфера якого має складний хімічний склад, і під крижаною корою якого, ймовірно, ховається океан солоної води.



Однак головне питання, пов’язане з Титаном, досі так і залишається без відповіді: чи може на поверхні Титану, який нагадує стародавню Землю, існувати життя?

«Комбінація органічних речовин і рідини, як у формі води в підповерхневому океані, так і у формі метану/етану в поверхневих озерах і морях, означає, що Титан можна розцінювати як ідеальне місце в Сонячній системі для перевірки гіпотез про населеність, пребіотичної хімії, а також поширеності життя у Всесвіті», пише Сара Хорст (Sarah Hоrst), планетолог з Університету Джона Хопкінса в Балтіморі, США, і одна з авторів нового дослідження.

Титан, розмір якого можна порівняти з розміром Меркурія, є єдиним небесним тілом Сонячної системи, не рахуючи Землі, що володіє щільною атмосферою і стабільними басейнами з рідинами на поверхні. Однак замість води в озера Титану виливаються з дощем рідкі вуглеводні, з яких принципово можливе формування органічного життя.

«Титан може дати нам можливість виявити життя в незнайомій нам формі, здатне існувати не лише у водних розчинах, але і в вуглеводневих розчинниках», — сказала Елізабет Тертл (Elizabeth Turtle), планетолог з Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Хопкінса.