Напад найбільш ядовитового скорпіона зняли високошвидкісною камерою (відео)

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Ізраїльський пустельний скорпіон (Leiurus quinquestriatus), який вважається найбільш отруйним на планеті, відобразили високошвидкісною камерою прямо у момент удару отруйним хвостом. Вчені зробили це не просто так: вони вивчали траєкторію руху хвоста різних видів при ударі і намагалися зрозуміти причини, за якими смертоносна частина тіла рухається так, а не інакше.

Отруйність їх не цікавила в першу чергу, якщо цікавила взагалі. Порівняння півдюжини особин різних видів у дії при перегляді записів в уповільненому режимі показало несподівану різноманітність атакуючих тактик: хвости скорпіонів описували вельми хитромудрі криві (див. відео). Різноманітність рухів неможливо списати на індивідуальні особливості тварини. Скорпіон має дуже просту нервову систему і тому б’є так, як уміє, його настрій тут ніякої ролі не грає.

Згаданий вище ізраїльський пустельний скорпіон виявився найшвидшим: при ударі кінчик його хвоста рухається зі швидкістю 130 см/сек. А ось траєкторія руху хвоста виявилася тривіальною — прямий удар зверху вниз. Такий же відкритий удар має найбільший у світі імператорський скорпіон. Інші види, які брали участь в «чемпіонаті», включаючи трансваальского товстохвостого скорпіона (Parabuthus transvaalicus) і різних представників роду Hottentotta, здійснюють удар з круговим рухом, окреслюючи в повітрі подобу літери «Про» різного ступеня. «Ми виявили, що від форми хвоста, товстого або тонкого, залежить сценарій атаки», — говорить лідер команди дослідників і професор Університету Порто (Португалія) Арі ван дер Мейден (Arie van der Meijden).

Щоб запам’ятати блискавичні удари, вчені підготували невеличку площадку, оточену з чотирьох сторін дзеркалами. Піддослідного скорпіона поміщали в центр майданчика, а в якості атакуючого противника йому пропонували дріт, яким експериментатор дражнив тварину. Останнє було справою нескладною. «Простого витягання їх з контейнера і приміщення на майданчик було достатньо для стимуляції агресії», — уточнює ван дер Мейден.

Невеликий ролик від авторів дослідження

Тепер перед вченими стоїть нове завдання: пояснити, чому удари скорпіонів так різноманітні. Можливо, вся справа в тому, що деякі з них при обороні покладаються більше на клешні. Скорпіони використовують свій арсенал, обороняючись від змій, ящірок, гризунів та інших любителів отруйної їжі. Людина в число ворогів потрапляє випадково, але досить часто. За даними журналу Acta Tropica, від отрути скорпіонів у 2008 році померло близько трьох тисяч осіб. Треба думати, що за десятиріччя ця цифра сильно не змінилася.

Ізраїльський пустельний скорпіон зустрічається в посушливих районах Північної Африки і Близького Сходу, де воліє ховатися під камінням. Дорослі особини досягають в довжину 110 мм. Їх отрута дуже небезпечна для дорослих і часто смертельна для дітей.