NASA попереджає про небезпеку супервулканів

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Експерти NASA попереджають про загрозу, яку несе для жителів Землі можливість виверження будь-якого з супервулканів, які знаходяться на нашій планеті. За інформацією агентства, в даний час існує 20 супервулканів, і в разі виверження будь-якого з них руйнівні наслідки для Землі гарантовані.



Як вважають деякі фахівці, наслідки виверження супервулкана для Землі можуть виявитися набагато серйознішими, ніж падіння астероїда. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на повідомлення видання The Independent.

Звичайно, з особливою увагою фахівці NASA спостерігають за Йеллоустонським вулканом (штат Вайомінг, США), адже розміри кальдери Йеллоустонського вулкана – 55 кілометрів на 72 кілометри. Вчені готують план щодо запобіганню його виверження (а воно може стати початком вулканічної зими).

Згідно з цим планом, фахівці зможуть охолоджувати жерло супервулкана за рахунок збільшення об’єму води, яка для цього призначена.

За прогнозами фахівців виверження Йеллоустонського вулкана викличе апокаліптичні наслідки з такою силою, що їх будуть відчувати навіть на Камчатці.