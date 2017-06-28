Названі носії найбільш небезпечних для людини вірусів

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Збудниками багатьох небезпечних захворювань людини стають віруси, які спочатку виявлялися лише у тварин. До них відносяться обидва типи вірусу імунодефіциту людини: джерелом ВІЛ-1 спочатку були шимпанзе, ВІЛ-2 найбільш близький до вірусу, що заражує димчастих мангобеїв, мавп родини мартишкових. Деякі еболавіруси також були вперше виявлені у мавп.

Вивчення вірусних захворювань тварин — важливий крок до профілактики захворювань у людини. Міжнародна організація EcoHealth Alliance склала каталог вірусів тварин, які в перспективі можуть становити небезпеку для людини. Для цього вчені створили базу даних, в яку увійшли 754 види ссавців і 586 вірусів. В базі було зафіксовано, які віруси можуть вражати певні види тварин. 45% цих вірусів виявлені у людини, з них 72% знайдені і у тварин.

Вчені виділили види, які вражаються найбільшою кількістю вірусів. Потім за допомогою узагальненої адитивної моделі виявили комплекс причин, які зробили ці види такими вразливими. Враховувались екологічні фактори та філогенетичні особливості видів. Ймовірність ризику вирахували не тільки для окремих видів, але і для великих таксономічних груп — ватаг.

Дослідники прийшли до висновку, що найбільш ймовірне джерело небезпечних для людини вірусів — летючі миші. Передача вірусу від летючої миші до людини найбільш імовірна в Південній і Центральній Америці. Примати Центральної Америки, Африки і Південно-Західної Азії зайняли друге місце в списку. Замикають трійку небезпечних тварин гризуни Північної і Південної Америки, а також Центральної Африки.



Карта потенційно найбільш небезпечних територій, Nature Повідомлення опубліковане в журналі Nature.