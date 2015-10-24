Неправильне харчування може призвести до безпліддя

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Погане харчування веде до прогресування проблеми народжуваності у Великобританії, США і інших багатих країнах, попереджають американські експерти з Гарвардської школи громадської охорони здоров’я. Нові дані свідчать про те, що навіть худорляві жінки можуть відчувати проблеми з зачаттям, якщо в їх раціоні присутня велика кількість жирів. Чоловіки, швидше за все, також будуть мати проблеми зі спермою, якщо будуть їсти нездорову їжу.

Три нових дослідження показали, що харчування з високим вмістом жирів пошкоджує яєчники, знижує кількість сперматозоїдів і сприяє виробництву ембріонів низької якості. На думку вчених, погане харчування, без сумніву, є однією з ключових причин проблем з зачаттям, і сьогодні пари роблять більше спроб, щоб мати дітей, ніж торік. Це є особливою проблемою для чоловіків, так як середня кількість сперматозоїдів знижується в багатих країнах протягом останніх трьох десятиліть.

Фахівці виявили, що темпи запліднення були найнижчими в парах, де чоловіки дотримувалися харчування з високим вмістом транс-жирів. Транс-жири використовуються для поліпшення смаку, текстури та терміну придатності оброблених харчових продуктів. Результати показали, що чоловіки з низьким рівнем транс-жирів у раціоні мали 83% шансів зачати дитину порівняно з 47% для тих чоловіків, у чиєму раціоні містилася велика кількість транс-жирів.

Друге дослідження показало, що жінки, які їли більше смаженої їжі, мали менше життєздатних ембріонів, а в третьому дослідженні було встановлено, що миші, яких годували продуктами з високим вмістом жирів, мали пошкоджені яєчники і низькі показники народжуваності, навіть якщо вони у них не було надмірної ваги.

Натхнення: healthvesti.com